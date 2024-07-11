Одеса планує погасити кредит від ЄБРР за тролейбуси: скільки коштів потрібно

Тролейбус в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують виділити 143,5 млн грн для КП "Одесміськелектротранс" на дострокове погашення кредиту. На ці гроші місто закупило 47 нових тролейбусів.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Одеської міської ради.

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Загальна сума кредиту міста за новий транспорт складає 143 540 000 гривень. Отримала Одеса його у 2017 році, тож ставка по кредиту змінилася. Якщо не погасити його достроково, місто переплатить понад 30 млн грн до тих 11 млн грн, що вже переплатили.

"Піднялась ставка по EURIBOR ( Європейська міжбанківська ставка пропозиції. — Ред. ). Якщо ми будемо виплачувати за тим графіком, що є, то ми сплатимо на 36 млн грн більше. І зараз є можливість сплатити це достроково і таким чином зекономити місту гроші", — уточнив Петро Обухов.

За підрахунками членів комісії, економія Одеси у такому випадку становитиме близько 800 тис. євро.

Тролейбуси для Одеси

У 2017 році Одеса закупила 47 нових тролейбусів у білоруської компанії "Белкоммунмаш" за кредитні кошти ЄБРР. Вартість контракту склала 8,37 мільйонів євро. Кредитна ставка складала на той момент 6 — 8% річних. Одеса стала першим містом в Україні, яке успішно завершило процес оновлення тролейбусного парку за кошти ЄБРР.

Одеський тролейбус. Фото: Вікіпедія

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Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що одеські депутати затвердили укладання угоди, згідно з якою місто зможе придбати новий транспорт за кредитні кошти Європейського банку. Основною метою є заміна старих тролейбусів на комфортні електробуси, пристосовані до потреб місцевих мешканців.