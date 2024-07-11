Одесса планирует погасить кредит от ЕБРР за троллейбусы: сколько нужно средств

Троллейбус в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют выделить 143,5 млн грн для КП "Одессэлектротранс" на досрочное погашение кредита. На эти деньги город закупил 47 новых троллейбусов.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Одесского городского совета.

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Общая сумма кредита города за новый транспорт составляет 143,54 млн грн. Получила Одесса его в 2017 году, так что ставка по кредиту изменилась. Если не погасить его досрочно, город переплатит более 30 млн грн до уже переплативших 11 млн грн.

"Поднялась ставка по EURIBOR (Европейская межбанковская ставка предложения. — Ред. ). Если мы будем выплачивать по имеющемуся графику, то мы оплатим на 36 млн грн больше. И сейчас есть возможность оплатить это досрочно и таким образом сэкономить городу деньги" , — уточнил Петр Обухов.

По подсчетам членов комиссии, экономия Одессы в таком случае составит около 800 тысяч евро.

Троллейбусы для Одессы

В 2017 году Одесса закупила 47 новых троллейбусов у белорусской компании "Белкоммунмаш" за кредитные средства ЕБРР под 6 — 8% ставки. Стоимость контракта составила 8,37 млн евро. Одесса стала первым городом в Украине, успешно завершившим процесс обновления троллейбусного парка за счет ЕБРР.

Одесский троллейбус. Фото: Википедия

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Мы писали, что в Одессе изменил схему движения трамвайный маршрут №1. Он будет временно курсировать от Лузановки до Центролита. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок.

Также мы сообщали, что одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

Добавим, что одесские депутаты утвердили заключение соглашения, согласно которому город сможет приобрести новый транспорт за кредитные средства Европейского банка. Основная цель — замена старых троллейбусов на комфортные электробусы, приспособленные к нуждам местных жителей.