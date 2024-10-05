Ексклюзивні кадри: бої за газовидобувні вежі поблизу Зміїного

Атака на бурову установку. Фото: скриншот

Спеціальні підрозділи ДПСУ та ГУР МОУ ведуть запеклі бої за контроль над газовидобувними платформами у Чорному морі. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону.

Ексклюзивні кадри операції у Чорному морі у суботу, 5 жовтня, опублікували в ДПСУ України.

Читайте також:

Бої у Чорному морі

На опублікованих кадрах видно, що під час атаки на бурову установку так звані "вишки Бойка" військові завдали значних втрат росіянам, зокрема, ліквідувавши й винищувач Су-30СМ. Вартість такого літака оцінюється у близько 50 мільйонів доларів. Зазначимо, контроль над газовидобувними вежами не тільки сприяє посиленню оборонних позицій, але й дозволяє ефективніше управляти ресурсами у стратегічно важливій акваторії, що має значний вплив на енергетичну безпеку країни.

"Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець", — написали в ДПСУ.

Так звані "вишки Бойка": що відомо

Після анексії Криму у 2014 році, бурові газовидобувні платформи В312 "Петро Годованець" та В319 "Україна" були захоплені російськими окупантами. У народі ці об'єкти отримали назву "вишки Бойка", оскільки вони були побудовані під час каденції Юрія Бойка на посаді міністра енергетики. Росіяни, захопивши ці платформи, перейменували їх на "Крим-1" і "Крим-2".

Ці платформи були побудовані сінгапурською компанією Keppel за єдиним проєктом. Вони мають такі технічні характеристики: водотоннажність у 10,406 тонн, довжину 68,5 метрів і ширину 63,4 метра. Глибина осадки платформи становить 4,9 метра. На борту кожної з платформ може розміщуватися до 120 осіб, а команда здатна автономно функціонувати на них протягом 30 діб.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Миколаївській області.

Також ми писали, що у Чорному морі зафіксовано підвищену активність російського флоту.