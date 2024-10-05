Эксклюзивные кадры: бои за газодобывающие башни вблизи Змеиного

Атака на буровую установку. Фото: скриншот

Специальные подразделения ГПСУ и ГУР МОУ ведут ожесточенные бои за контроль над газодобывающими платформами в Черном море. Их содержание позволяет контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону.

Эксклюзивные кадры операции в Черном море в субботу, 5 октября, опубликовали в ГПСУ Украины.

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На опубликованных кадрах видно, что во время атаки на буровую установку так называемые "вышки Бойко" военные нанесли значительный урон россиянам, в частности, ликвидировав и истребитель Су-30СМ. Стоимость такого самолета оценивается около 50 миллионов долларов. Отметим, контроль над газодобывающими башнями не только способствует усилению оборонных позиций, но и позволяет эффективнее управлять ресурсами в стратегически важной акватории, оказывающей значительное влияние на энергетическую безопасность страны.

"Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, выполняющих роль наших морских крепостей", — написали в ГПСУ.

Так называемые "вышки Бойка": что известно

После аннексии Крыма в 2014 году буровые газодобывающие платформы В312 "Петр Годованец" и В319 "Украина" были захвачены российскими оккупантами. В народе эти объекты получили название "вышки Бойко", поскольку они были построены во время каденции Юрия Бойко в должности министра энергетики. Россияне, захватив эти платформы, переименовали их в "Крым-1" и "Крым-2".

Эти платформы были построены сингапурской компанией Keppel по единому проекту. Они имеют следующие технические характеристики: водоизмещение в 10,406 тонн, длину 68,5 метров и ширину 63,4 метра. Глубина осадки платформы составляет 4,9 метра. На борту каждой из платформ может размещаться до 120 человек, а команда способна автономно функционировать на них в течение 30 дней.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Николаевской области.

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