Братчук назвав строки отримання Україною далекобійних ракет Taurus — подробиці

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук вважає, що канцлер ФРН Олаф Шольц уже готовий до ухвалення рішення про передачу далекобійних ракет. Taurus уже невдовзі будуть доставленні в Україну.

Про це військовий повідомив в етері телемарафону "Ми-Україна".

"Що стосується Taurus, я сподіваюся, що принаймні не буде, знаєте, якоїсь урочистої зустрічі на кордоні, що от їдуть до нас ці ракети. Думаю, найближчим часом все-таки канцлер ФРН прийме таке рішення і ці ракети у нас з'являться", — сказав Сергій Братчук.

Він також додав, що на рішення канцлера Німеччини вплине і приїзд голови МЗС Анналени Бербок в Україну, зокрема в Одесу. Де вона побачила наслідки російської агресії.

"Сподіваюся, на це рішення буде впливати також підсумок візиту до південних теренів нашої держави пані Бербок. Думаю, що вона зможе емоційно донести пану Шольцу, що нам така зброя дуже необхідна, тим більше Україна демонструє результати використання подібної зброї й на території тимчасово окупованого Криму", — додав військовий.

За його словами, Україні ці ракети потрібні для продовження завдавання ударів по російському Чорноморському флоту в окупованому Криму. Також вони можуть завдати вагомої шкоди Керченському мосту і вражати недоступні місця розташування літаків противника, ракетні комплекси та склади боєприпасів.

Нагадаємо, Україна здатна знищити Кримський міст, якщо матиме необхідну кількість зброї від західних партнерів. Зокрема, найбільш вдалими для удару можуть бути американські ракети ATACMS або німецькі Taurus.

Також ми писали, що удари, які призводять до втрат таких великих кораблів, як "Цезар Куніков", завдають серйозні втрати російській логістиці в морі. Наразі в окупантів уже немає місця на воді, куди не дістане українська зброя.

Додамо, Німеччина продовжує інвестувати в розвиток України. Бундестаг виділив кошти на відновлення термінала порту Одеси, що є одним з найбільших вкладень за час повномасштабної війни.