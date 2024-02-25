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Братчук назвал сроки получения Украиной дальнобойных ракет Taurus — подробности

25 февраля 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Братчук назвал сроки получения Украиной дальнобойных ракет Taurus — подробности
Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц уже готов к принятию решения о передаче дальнобойных ракет. Taurus уже скоро будут доставлены в Украину.

Об этом военный сообщил в эфире телемарафона "Мы-Украина".

"Что касается Taurus, я надеюсь, что по крайней мере не будет, знаете, какой-нибудь торжественной встречи на границе, что вот едут к нам эти ракеты. Думаю, в ближайшее время все-таки канцлер ФРГ примет такое решение и эти ракеты у нас появятся", — сказал Сергей Братчук.

Он также добавил, что на решение канцлера Германии повлияет и приезд главы МИД Анналены Бербок в Украину, в частности, в Одессу. Где она увидела последствия российской агрессии.

"Надеюсь, на это решение будет влиять также итог визита на южные территории нашего государства госпожи Бербок. Думаю, что она сможет эмоционально донести господину Шольцу, что нам такое оружие очень необходимо, тем более Украина демонстрирует результаты использования подобного оружия и на территории временно оккупированного Крыма", — добавил военный.

По его словам, Украине эти ракеты нужны для продолжения нанесения ударов по российскому Черноморскому флоту в оккупированном Крыму. Также они могут нанести весомый ущерб Керченскому мосту и поражать недоступные месторасположения самолетов противника, ракетные комплексы и склады боеприпасов.

Напомним, Украина способна уничтожить Крымский мост, если будет необходимое количество оружия от западных партнеров. В частности, наиболее удачными для удара могут быть американские ракеты ATACMS или германские Taurus.

Также мы писали, что удары, приводящие к потерям таких крупных кораблей, как "Цезарь Куников", наносят серьезные потери российской логистике в море. Сейчас у оккупантов уже нет места на воде, куда не достанет украинское оружие.

Германия продолжает инвестировать в развитие Украины. Бундестаг выделил средства на восстановление терминала порта Одессы, являющегося одним из самых больших вложений за время полномасштабной войны.

Одесса
Германия
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Сергей Братчук
ракеты

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