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Братчук повідомив, в якому стані постраждалий від ракетного удару по Одесі

23 березня 2023 14:09
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
рф випустило три ракети по Одесі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря.Постраждалого внаслідок ракетного удару виписали з лікарні.

Про це під час брифінгу повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Постраждалим виявився 57-річний чоловік, який працює сантехніком в монастирі. Він не завжди проживає в келії монастиря, втім саме того дня вирішив залишитись. Наразі стан Ігоря Габрова задовільний. 

"Двом постраждалим надали медичну допомогу на місці. Госпіталізації вони не потребували. Одного постраждалого госпіталізували до міської клінічної лікарні №1 з діагнозом "струс головного мозку". У задовільному стані пацієнта виписано додому", — розповів Сергій Братчук.

Він також додав, загроза застосування ворогом ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів на всій території України залишається високою. Тож не слід ігнорувати заходи безпеки. 

Ракетний удар по монастирю

Одеська обласна прокуратура взялась за розслідування порушення законів і норм війни відповідно до статті 438 частини 1 Кримінального кодексу України.

Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі

Тим часом в слові "гуртожиток" представники міноборони рф цього разу зробили чимало помилок. Окупаційна влада заявила, що влучила у два ангари з озброєнням та військовою технікою української армії. Щоправда, монахи напевно не здогадувались, що на території монастиря такий стратегічно важливий об'єкт.

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