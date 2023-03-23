Братчук сообщил, в каком состоянии пострадавший от ракетного удара по Одессе

рф выпустило три ракеты по Одессе

21 марта, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, россияне нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря. Пострадавшего в результате ракетного удара уже выписали из больницы.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Пострадавшим оказался 57-летний мужчина, который работал сантехником в монастыре. Он не всегда проживает в келье монастыря, но именно в тот день решил остаться. Сейчас состояние Игоря Габрова удовлетворительное.

"Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. В госпитализации они не нуждались. Одного пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 с диагнозом "сотрясение головного мозга". В удовлетворительном состоянии пациент выписан домой", — рассказал Сергей Братчук.

Он также добавил, что угроза применения врагом ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов на всей территории Украины остается высокой. Не следует игнорировать меры безопасности.

Ракетный удар по монастырю

Одесская областная прокуратура взялась за расследование нарушений законов и норм войны в соответствии со статьей 438 части 1 Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Одессы — это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.

Между тем в слове "общежитие" представители минобороны рф на этот раз совершили немало ошибок. Оккупационные власти заявили, что попали в два ангара с вооружением и военной техникой украинской армии. Правда, монахи не догадывались, что на территории монастыря такой стратегически важный объект.