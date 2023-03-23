Братчук сообщил, в каком состоянии пострадавший от ракетного удара по Одессе
21 марта, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, россияне нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря. Пострадавшего в результате ракетного удара уже выписали из больницы.
Об этом во время брифинга сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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Пострадавшим оказался 57-летний мужчина, который работал сантехником в монастыре. Он не всегда проживает в келье монастыря, но именно в тот день решил остаться. Сейчас состояние Игоря Габрова удовлетворительное.
"Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. В госпитализации они не нуждались. Одного пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 с диагнозом "сотрясение головного мозга". В удовлетворительном состоянии пациент выписан домой", — рассказал Сергей Братчук.
Он также добавил, что угроза применения врагом ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов на всей территории Украины остается высокой. Не следует игнорировать меры безопасности.
Ракетный удар по монастырю
Одесская областная прокуратура взялась за расследование нарушений законов и норм войны в соответствии со статьей 438 части 1 Уголовного кодекса Украины.
Обстрел Одессы — это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.
Между тем в слове "общежитие" представители минобороны рф на этот раз совершили немало ошибок. Оккупационные власти заявили, что попали в два ангара с вооружением и военной техникой украинской армии. Правда, монахи не догадывались, что на территории монастыря такой стратегически важный объект.