Британська розвідка: російський флот перебуває у постійній небезпеці
Флот рф у Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки безпілотниками. Загроза знищення українськими надводними дронами сковує дії окупантів.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
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"22 березня 2023 року щонайменше три надводні безпілотники (USV) й один БпЛА спробували завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в окупованому Криму",— йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленнями з відкритих джерел, один надводний дрон був зупинений захисними бонами, а два знищені в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало.
У британській розвідці нагадали, що внаслідок попередньої атаки надводних дронів на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".
"Попри те, що нові атаки, найімовірніше, не завдали шкоди будь-яким військовим об'єктам, загроза USV, ймовірно, продовжує стримувати дії російського Чорноморського флоту", — зазначили у розвідці Британії.
Тим часом в ОК "Південь", наголошують, що через погіршення погодних умов корабельне угруповування ворога переформатовується та заводиться у пункти базування. Штормова погода допомагає — ворожих кораблів у Чорному морі поменшало.
Нагадаємо, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розказав, що ВМС України продовжує зменшувати чорноморський флот рф. Від початку війни ЗСУ знищили 18 кораблів та катерів окупантів.
Фото: Слово і Діло