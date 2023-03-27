русский флот находится в постоянной опасности

Британская разведка: российский флот находится в постоянной опасности
Флот россии в Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак беспилотниками. Угроза уничтожения украинскими надводными дронами сковывает действия оккупантов.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
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"22 марта 2023 года по меньшей мере три надводных беспилотника (USV) и один БПЛА попытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму ", — говорится в сообщении.
Согласно сообщениям из открытых источников, один надводный дрон был остановлен защитными бонами, а два уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.
В британской разведке напомнили, что в результате предварительной атаки надводных дронов на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".
"Несмотря на то, что новые атаки, вероятнее всего, не нанесли вреда каким-либо военным объектам, угроза USV, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", — отметили в разведке Британии.
Между тем в ОК “Юг” отмечают, что из-за ухудшения погодных условий корабельная группировка врага переформатируется и заводится в пункты базирования. Штормовая погода помогает — вражеских кораблей в Черном море стало меньше.
Напомним, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что ВМС Украины продолжает уменьшать черноморский флот России. С начала войны ВСУ уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов.
Фото: Слово и Дело