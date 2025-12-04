Відео
Головна Одеса Будинок хитало як листок — одесити про нічний обстріл

Будинок хитало як листок — одесити про нічний обстріл

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 12:18
Нічна атака на Одесі — що кажуть місцеві мешканці
Комунальники біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 4 грудня Росія завдала чергового масованого удару дронами-камікадзе по Одесі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки. Оперативний штаб працює на місці й допомагає мешканцям фіксувати збитки.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки на поспілкувалися з мешканцями.

Розповіді очевидців

Катерина розповідає, що почула різкий свист та характерний гуркіт, схожий на підліт безпілотника-камікадзе. За її словами, вибухи пролунали один за одним, а ударна хвиля понівечила двері й вибила шибки. Разом із сусідами жінка вибігла до під’їзду та ховалася там до завершення атаки.

"Було настільки гучно, що я ще ніколи такого не чула. Перший вибух — і посипалося скло, потім другий і третій. Двері перекосило так, що я не могла потрапити всередину. Дуже вдячна ДСНС і патрульним — вони допомогли їх відчинити", — каже Катерина.

Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Жителька будинку Катерина. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Понівечений балкон. Фото: Новини.LIVE

Світлана згадує цю ніч, як одну із найстрашніших у житті. Вибухи були настільки сильними, що будинок здригався, а за вікном було видно спалахи. Жінка вибігла на вулицю, щоб забрати авто, і поїхала до родичів. Хоч її квартира не постраждала, вона каже, що багато сусідів — літні люди, і їхні оселі зазнали значних ушкоджень.

"Будинок ходив ходуном. Я бачила помаранчеве полум’я за вікном — це було дуже страшно. У нас багато пенсіонерів, їхні балкони просто посипалися", — розповідає Світлана.

Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Мешканка Одеси Світлана. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Комунальники вивозять сміття після атаки. Фото: Новини.LIVE

Вона додає, що укриття далеко, і часу добігти до нього немає, тому люди часто ховаються у під’їздах або на нижніх поверхах.

Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Пошкоджені балкони. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Двері у під'їзд, які вибило. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Постраждалий будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Масштаби руйнувань

Вночі, 4 грудня, РФ вдарила по Одесі дронами. Постраждали багатоповерхові будинки. Станом на ранок відомо про 2 370 вибитих вікон у 1086 квартирах. На місці працює оперативний штаб та понад 240 комунальників, які закривають пошкоджені отвори. Матеріали для тимчасового ремонту вже доставлені. Також зареєстровано 807 заяв від мешканців, і триває поквартирний обхід. Містянам радять звертатися до штабу на місці для оформлення документів за програмою "єВідновлення".

Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Вибиті вхідні двері. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Побиті вікна. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Уламки будинку після атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу: розповіді містян
Комунальники ліквідовують наслідки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що через нічну атаку на Одесу постраждали 7 осіб. Також ми писали, що внаслідок атаки знеструмлено тисячі мешканів — є проблеми з роботою електротранспорту.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
