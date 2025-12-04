Ночная атака на Одессе - что говорят местные жители

Дом качало как листок — одесситы о ночном обстреле
В ночь на 4 декабря Россия нанесла очередной массированный удар дронами-камикадзе по Одессе. Повреждена гражданская инфраструктура. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия. Оперативный штаб работает на месте и помогает жителям фиксировать убытки.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки на пообщались с жителями.
Рассказы очевидцев
Екатерина рассказывает, что услышала резкий свист и характерный грохот, похожий на подлет беспилотника-камикадзе. По ее словам, взрывы прозвучали один за другим, а ударная волна изуродовала двери и выбила стекла. Вместе с соседями женщина выбежала в подъезд и пряталась там до завершения атаки.
"Было настолько громко, что я еще никогда такого не слышала. Первый взрыв — и посыпалось стекло, потом второй и третий. Двери перекосило так, что я не могла попасть внутрь. Очень благодарна ГСЧС и патрульным - они помогли их открыть", — говорит Екатерина.
Светлана вспоминает эту ночь, как одну из самых страшных в жизни. Взрывы были настолько сильными, что дом содрогался, а за окном были видны вспышки. Женщина выбежала на улицу, чтобы забрать авто, и поехала к родственникам. Хотя ее квартира не пострадала, она говорит, что многие соседи — пожилые люди, и их дома получили значительные повреждения.
"Дом ходил ходуном. Я видела оранжевое пламя за окном — это было очень страшно. У нас много пенсионеров, их балконы просто посыпались", — рассказывает Светлана.
Она добавляет, что укрытие далеко, и времени добежать до него нет, поэтому люди часто прячутся в подъездах или на нижних этажах.
Масштабы разрушений
Ночью, 4 декабря, РФ ударила по Одессе дронами. Пострадали многоэтажные дома. По состоянию на утро известно о 2 370 выбитых окнах в 1086 квартирах. На месте работает оперативный штаб и более 240 коммунальщиков, которые закрывают поврежденные проемы. Материалы для временного ремонта уже доставлены. Также зарегистрировано 807 заявлений от жителей, и продолжается поквартирный обход. Горожанам советуют обращаться в штаб на месте для оформления документов по программе "еВідновлення".
Напомним, мы сообщали, что из-за ночной атаки на Одессу пострадали 7 человек. Также мы писали, что в результате атаки обесточены тысячи жителей — есть проблемы с работой электротранспорта.
