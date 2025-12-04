Ночная атака на Одессе - что говорят местные жители

Коммунальщики возле поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 4 декабря Россия нанесла очередной массированный удар дронами-камикадзе по Одессе. Повреждена гражданская инфраструктура. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия. Оперативный штаб работает на месте и помогает жителям фиксировать убытки.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки на пообщались с жителями.

Рассказы очевидцев

Екатерина рассказывает, что услышала резкий свист и характерный грохот, похожий на подлет беспилотника-камикадзе. По ее словам, взрывы прозвучали один за другим, а ударная волна изуродовала двери и выбила стекла. Вместе с соседями женщина выбежала в подъезд и пряталась там до завершения атаки.

"Было настолько громко, что я еще никогда такого не слышала. Первый взрыв — и посыпалось стекло, потом второй и третий. Двери перекосило так, что я не могла попасть внутрь. Очень благодарна ГСЧС и патрульным - они помогли их открыть", — говорит Екатерина.

Жительница дома Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Изуродованный балкон. Фото: Новини.LIVE

Светлана вспоминает эту ночь, как одну из самых страшных в жизни. Взрывы были настолько сильными, что дом содрогался, а за окном были видны вспышки. Женщина выбежала на улицу, чтобы забрать авто, и поехала к родственникам. Хотя ее квартира не пострадала, она говорит, что многие соседи — пожилые люди, и их дома получили значительные повреждения.

"Дом ходил ходуном. Я видела оранжевое пламя за окном — это было очень страшно. У нас много пенсионеров, их балконы просто посыпались", — рассказывает Светлана.

Жительница Одессы Светлана. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики вывозят мусор после атаки. Фото: Новини.LIVE

Она добавляет, что укрытие далеко, и времени добежать до него нет, поэтому люди часто прячутся в подъездах или на нижних этажах.

Поврежденные балконы. Фото: Новини.LIVE

Дверь в подъезд, которую выбило. Фото: Новини.LIVE

Пострадавший дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Масштабы разрушений

Ночью, 4 декабря, РФ ударила по Одессе дронами. Пострадали многоэтажные дома. По состоянию на утро известно о 2 370 выбитых окнах в 1086 квартирах. На месте работает оперативный штаб и более 240 коммунальщиков, которые закрывают поврежденные проемы. Материалы для временного ремонта уже доставлены. Также зарегистрировано 807 заявлений от жителей, и продолжается поквартирный обход. Горожанам советуют обращаться в штаб на месте для оформления документов по программе "еВідновлення".

Выбитые входные двери. Фото: Новини.LIVE

Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Обломки дома после атаки. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что из-за ночной атаки на Одессу пострадали 7 человек. Также мы писали, что в результате атаки обесточены тысячи жителей — есть проблемы с работой электротранспорта.