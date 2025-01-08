Будівництво нової дороги Миколаїв-Одеса призупинили

Будівництво нової дороги Миколаїв-Одеса зупинили — причина
Декілька великих проєктів у Миколаєві поки поставили на паузу. Йдеться, зокрема, про будівництво чотирисмугової дороги на Одесу. Втім, роботи відновлять, як тільки знайдуть фінансування.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Роботи призупинено
За словами очільника області, у місті продовжують ремонтувати Варварівський та Інгульський мости. Роботи з будівництва об'їзної дороги призупинили. Адже порти не працюють і у ній немає потреби. Але, говорить Віталій Кім, повернутися до проєкту буде нескладно.
"Проєкт будівництва широкої чотирисмугової дороги на Одесу також не відкинуто — питання грошей. Міст на паузі", — розповів начальник ОВА.
Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав Варварівський міст "дорогою смерті". Тут майже щодня стаються смертельні ДТП. У місті планують розширити дорогу на Одесу до чотирьох смуг (зараз тільки дві) й збудувати новий міст. Роботи мали проводитися за підтримки японських партнерів.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві розгорається скандал навколо клумби у центрі міста. Її відремонтували за 1 млн грн, але результат розчарував містян. Також ми розповідали, що в Одесі витратять понад 20 млн грн на ремонт дорожнього покриття.
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