Будівництво нової дороги Миколаїв-Одеса призупинили

Варварівський міст у Миколаєві. Фото: з відкритих джерел

Декілька великих проєктів у Миколаєві поки поставили на паузу. Йдеться, зокрема, про будівництво чотирисмугової дороги на Одесу. Втім, роботи відновлять, як тільки знайдуть фінансування.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Роботи призупинено

За словами очільника області, у місті продовжують ремонтувати Варварівський та Інгульський мости. Роботи з будівництва об'їзної дороги призупинили. Адже порти не працюють і у ній немає потреби. Але, говорить Віталій Кім, повернутися до проєкту буде нескладно.

"Проєкт будівництва широкої чотирисмугової дороги на Одесу також не відкинуто — питання грошей. Міст на паузі", — розповів начальник ОВА.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав Варварівський міст "дорогою смерті". Тут майже щодня стаються смертельні ДТП. У місті планують розширити дорогу на Одесу до чотирьох смуг (зараз тільки дві) й збудувати новий міст. Роботи мали проводитися за підтримки японських партнерів.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві розгорається скандал навколо клумби у центрі міста. Її відремонтували за 1 млн грн, але результат розчарував містян. Також ми розповідали, що в Одесі витратять понад 20 млн грн на ремонт дорожнього покриття.