Строительство новой дороги Николаев-Одесса приостановили строительство новой дороги Николаев-Одесса

Варваровский мост в Николаеве. Фото: из открытых источников

Несколько крупных проектов в Николаеве пока поставили на паузу. Речь идет, в частности, о строительстве четырехполосной дороги на Одессу. Впрочем, работы возобновят, как только найдут финансирование.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Работы приостановлены

По словам главы области, в городе продолжают ремонтировать Варваровский и Ингульский мосты. Работы по строительству объездной дороги приостановили. Ведь порты не работают и в ней нет необходимости. Но, говорит Виталий Ким, вернуться к проекту будет несложно.

Проект строительства широкой четырехполосной дороги на Одессу также не отброшен — вопрос денег. Мост на паузе", — рассказал начальник ОВА.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич назвал Варваровский мост "дорогой смерти". Здесь почти ежедневно происходят смертельные ДТП. В городе планируют расширить дорогу на Одессу до четырех полос (сейчас только две) и построить новый мост. Работы должны были проводиться при поддержке японских партнеров.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве разгорается скандал вокруг клумбы в центре города. Ее отремонтировали за 1 млн грн, но результат разочаровал горожан. Также мы рассказывали, что в Одессе потратят более 20 млн грн на ремонт дорожного покрытия.