Будьте обережні — на Одещину насувається штормовий вітер
Синоптики попередили одеситів про штормовий вітер, який насувається на Одещину. Чекрез це оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
Що очікує Одещину завтра
Сильні пориви очікуються завтра вздовж усього узбережжя Одещини. Вранці та вдень 13 березня очікується південний вітер 12-17 метрів на секунду. Вдень синоптики прогнозують значне хвилювання моря, викликане атмосферними явищами. Крім того, попереджають про короткочасний підйом рівня води в першій половині дня у Дніпро-бузькому лимані. Отже, мешканцям прилеглих територій слід бути обережними.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан озимих культур через погодні умови. А також про потужний снігопад в Одесі.
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