Море під час шторму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики попередили одеситів про штормовий вітер, який насувається на Одещину. Чекрез це оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

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Що очікує Одещину завтра

Сильні пориви очікуються завтра вздовж усього узбережжя Одещини. Вранці та вдень 13 березня очікується південний вітер 12-17 метрів на секунду. Вдень синоптики прогнозують значне хвилювання моря, викликане атмосферними явищами. Крім того, попереджають про короткочасний підйом рівня води в першій половині дня у Дніпро-бузькому лимані. Отже, мешканцям прилеглих територій слід бути обережними.

Попередження на завтра. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан озимих культур через погодні умови. А також про потужний снігопад в Одесі.