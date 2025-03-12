Вышки Бойко загрязняют воздух Одесской области

Сияние над Черным морем — какая опасность для экологии Одесчины
Буровые платформы в Черном море, которые продолжают гореть у побережья Одесской области, загрязняют воздух опасными веществами. Однако чтобы оценить уровень вредных частиц необходимо провести лабораторные исследования.
Об этом сообщает эколог Иван Русев.
Загрязнение воздуха
Часть топлива (углеводорода) может не полностью сгорать и поэтому постоянно выделяется в атмосферу вместе с другими веществами, такими как диоксид углерода, окись углерода, диоксид серы, оксиды азота, свинец, твердые частицы. Их относят к категории "первичных загрязнителей" поскольку влияние этих соединений на окружающую среду и здоровье человека является очень существенным, уверяют экологи.
"Несмотря на отсутствие реальных лабораторных исследований продуктов горения газа на вышках Бойко и сейчас можно утверждать, что часть топлива может не полностью сгореть при горении и поэтому постоянно выделяется в атмосферу вместе с продуктами горения", — пишет эколог Иван Русев.
Буровые платформы в Черном море
Россия захватила буровые платформы в 2014 году и проводила незаконную добычу газа на украинском шельфе под охраной кораблей "Черноморского флота" и спецназа. В 2022 году РФ установила на каждой из четырех похищенных установках средства радиоэлектронной разведки и борьбы, вертолетные площадки. Благодаря им оккупанты контролировали надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой. 20 июня 2022 года Украина нанесла ракетные удары по этому объекту. А 11 сентября 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили о возвращении под контроль буровых платформ "Петр Годованец", "Украина", а также СПБУ "Таврида" и "Сиваш".
Напомним, недавно мы писали о замерах чистоты воздуха в Одессе. А также о ночном ударе по Одессе.
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