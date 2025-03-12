Вышки Бойко загрязняют воздух Одесской области

Буровые платформы в Черном море. Фото: Главное управление разведки

Буровые платформы в Черном море, которые продолжают гореть у побережья Одесской области, загрязняют воздух опасными веществами. Однако чтобы оценить уровень вредных частиц необходимо провести лабораторные исследования.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

Читайте также:

Загрязнение воздуха

Часть топлива (углеводорода) может не полностью сгорать и поэтому постоянно выделяется в атмосферу вместе с другими веществами, такими как диоксид углерода, окись углерода, диоксид серы, оксиды азота, свинец, твердые частицы. Их относят к категории "первичных загрязнителей" поскольку влияние этих соединений на окружающую среду и здоровье человека является очень существенным, уверяют экологи.

"Несмотря на отсутствие реальных лабораторных исследований продуктов горения газа на вышках Бойко и сейчас можно утверждать, что часть топлива может не полностью сгореть при горении и поэтому постоянно выделяется в атмосферу вместе с продуктами горения", — пишет эколог Иван Русев.

Буровые платформы в Черном море

Россия захватила буровые платформы в 2014 году и проводила незаконную добычу газа на украинском шельфе под охраной кораблей "Черноморского флота" и спецназа. В 2022 году РФ установила на каждой из четырех похищенных установках средства радиоэлектронной разведки и борьбы, вертолетные площадки. Благодаря им оккупанты контролировали надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой. 20 июня 2022 года Украина нанесла ракетные удары по этому объекту. А 11 сентября 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили о возвращении под контроль буровых платформ "Петр Годованец", "Украина", а также СПБУ "Таврида" и "Сиваш".

Где находятся буровые платформы. Фото: Иван Русев в соцсети

Напомним, недавно мы писали о замерах чистоты воздуха в Одессе. А также о ночном ударе по Одессе.