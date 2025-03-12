Вишки Бойко забруднюють повітря Одещини

Бурові платформи у Чорному морі. Фото: Головне управління розвідки

Бурові платформи у Чорному морі, що продовжують горіти біля узбережжя Одещини, забруднюють повітря небезпечними речовинами. Проте аби оцінити рівень шкідливих часток необхідно провести лабораторні дослідження.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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Забруднення повітря

Частина палива (вуглеводню) може не повністю згоряти і тому постійно виділяється в атмосферу разом з іншими речовинами, такими як діоксид вуглецю, окис вуглецю, діоксид сірки, оксиди азоту, свинець, тверді частинки. Їх відносять до категорії "первинних забруднювачів" оскільки вплив цих сполук на навколишнє середовище і здоров'я людини є дуже суттєвим, запевняють екологи.

"Незважаючи на відсутність реальних лабораторних досліджень продуктів горіння газу на вежах Бойко і зараз можна стверджувати, що частина палива може не повністю згоріти при горінні і тому постійно виділяється в атмосферу разом з продуктами горіння", — пише еколог Іван Русєв.

Бурові платформи у Чорному морі

Росія захопила бурові платформи у 2014 році та проводила незаконний видобуток газу на українському шельфі під охороною кораблів "Чорноморського флоту" та спецназу. 2022 року РФ встановила на кожній із чотирьох викрадених установках засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, вертолітні майданчики. Завдяки ним окупанти контролювали надводний, повітряний і підводний простір у північно-західній частині Чорного моря між Кримом та Одесою. 20 червня 2022 року Україна завдала ракетних ударів по цьому об'єкту. А 11 вересня 2023 року в ГУР Міноборони України повідомили про повернення під контроль бурових платформ "Петро Годованець", "Україна", а також СПБУ "Таврида" і "Сиваш".

Де знаходяться буровы платформи. Фото: Іван Русєв у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заміри чистоти повітря в Одесі. А також про нічний удар по Одесі.