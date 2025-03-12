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Будьте осторожны — на Одесчину надвигается штормовой ветер

12 марта 2025 17:05
Светлана Силенко - Редактор
Синоптики предупредили одесситов о штормовом ветре
Море во время шторма. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Синоптики предупредили одесситов о штормовом ветре, который надвигается на Одесскую область. В связи с этим объявили первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

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Что ожидает Одесскую область завтра

Сильные порывы ожидаются завтра вдоль всего побережья Одесской области. Утром и днем 13 марта ожидается ветер южный 12-17 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют значительное волнение моря, вызванное атмосферными явлениями. Кроме того, предупреждают о кратковременном подъеме уровня воды в первой половине дня в Днепро-Бугском лимане. Так что жителям прилегающих территорий следует быть более осторожными.

Готовьте шляпы — штормовой ветер надвигается на Одесчину - фото 1
Предупреждение на завтра. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о состоянии озимых культур из-за погодных условий. А также о мощном снегопаде в Одессе.

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