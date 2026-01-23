Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Бухгалтерка лікарні в Одесі переплатила за обладнання — деталі

Бухгалтерка лікарні в Одесі переплатила за обладнання — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 11:08
В Одесі судитимуть бухгалтерку медзакладу за збитки бюджету
Затримання бухгалтерки в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі через головну бухгалтерку медичного закладу держава втратила понад 200 тисяч гривень. Йдеться про закупівлю дорогого медичного обладнання під час воєнного стану. Наразі розслідування завершене, справу передали до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Службова недбалість

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 44-річної головної бухгалтерки одного з комунальних медичних закладів Одеси. Жінку обвинувачують у службовій недбалості. За даними слідства, під час закупівлі ультразвукової діагностичної системи вартістю 3,5 мільйона гривень посадовиця не перевірила законність формування ціни. Вона погодила оплату обладнання з урахуванням податку на додану вартість, хоча під час воєнного стану такі закупівлі звільняються від ПДВ. У результаті з державного бюджету безпідставно сплатили майже 230 тисяч гривень.

Як покарають

Досудове розслідування вже завершили. Бухгалтерці висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі розкрили схему на закупівлях для дітей. Також ми писали, що суд змінив Труханову запобіжний захід.

Одеса гроші Одеська область Новини Одеси бюджет
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації