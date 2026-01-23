В Одесі судитимуть бухгалтерку медзакладу за збитки бюджету

Затримання бухгалтерки в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі через головну бухгалтерку медичного закладу держава втратила понад 200 тисяч гривень. Йдеться про закупівлю дорогого медичного обладнання під час воєнного стану. Наразі розслідування завершене, справу передали до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Службова недбалість

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 44-річної головної бухгалтерки одного з комунальних медичних закладів Одеси. Жінку обвинувачують у службовій недбалості. За даними слідства, під час закупівлі ультразвукової діагностичної системи вартістю 3,5 мільйона гривень посадовиця не перевірила законність формування ціни. Вона погодила оплату обладнання з урахуванням податку на додану вартість, хоча під час воєнного стану такі закупівлі звільняються від ПДВ. У результаті з державного бюджету безпідставно сплатили майже 230 тисяч гривень.

Як покарають

Досудове розслідування вже завершили. Бухгалтерці висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

