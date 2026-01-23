Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бухгалтер больницы в Одессе переплатила за оборудование — детали

Бухгалтер больницы в Одессе переплатила за оборудование — детали

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 11:08
В Одессе будут судить бухгалтера медучреждения за убытки бюджета
Задержание бухгалтерши в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе из-за главного бухгалтера медицинского учреждения государство потеряло более 200 тысяч гривен. Речь идет о закупке дорогостоящего медицинского оборудования во время военного положения. Сейчас расследование завершено, дело передали в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Служебная халатность

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего главного бухгалтера одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы. Женщину обвиняют в служебной халатности. По данным следствия, при закупке ультразвуковой диагностической системы стоимостью 3,5 миллиона гривен чиновница не проверила законность формирования цены. Она согласовала оплату оборудования с учетом налога на добавленную стоимость, хотя во время военного положения такие закупки освобождаются от НДС. В результате из государственного бюджета безосновательно уплатили почти 230 тысяч гривен.

Как накажут

Досудебное расследование уже завершили. Бухгалтеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе раскрыли схему на закупках для детей. Также мы писали, что суд изменил Труханову меру пресечения.

Одесса деньги Одесская область Новости Одессы бюджет
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации