В Одессе будут судить бухгалтера медучреждения за убытки бюджета

Задержание бухгалтерши в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе из-за главного бухгалтера медицинского учреждения государство потеряло более 200 тысяч гривен. Речь идет о закупке дорогостоящего медицинского оборудования во время военного положения. Сейчас расследование завершено, дело передали в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Служебная халатность

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего главного бухгалтера одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы. Женщину обвиняют в служебной халатности. По данным следствия, при закупке ультразвуковой диагностической системы стоимостью 3,5 миллиона гривен чиновница не проверила законность формирования цены. Она согласовала оплату оборудования с учетом налога на добавленную стоимость, хотя во время военного положения такие закупки освобождаются от НДС. В результате из государственного бюджета безосновательно уплатили почти 230 тысяч гривен.

Как накажут

Досудебное расследование уже завершили. Бухгалтеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе раскрыли схему на закупках для детей. Также мы писали, что суд изменил Труханову меру пресечения.