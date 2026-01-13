В Одессе организовали схему на закупке электроэнергии для детей

Задержанный директор в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе будут судить директора коммунального учреждения, которая отвечала за закупку электроэнергии для детсадов и школ. Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей бюджет понес значительные потери. Сумма убытков превысила сотни тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схема на закупках

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность директора "Центра финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Киевского района г. Одессы". Следствие установило, что чиновница заключила договор с частной компанией на поставку электроэнергии для детских садов и школ района и должна была контролировать стоимость и объемы закупок. Впрочем, надлежащего контроля не было.

В течение нескольких месяцев электроэнергию закупали по ценам выше рыночных и в меньших объемах, чем предполагалось потребностями учебных заведений. Это привело к лишним расходам из государственного бюджета на сумму более 320 тысяч гривен.

Что грозит

По результатам досудебного расследования должностному лицу предъявили обвинение по части второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов. Обвинительный акт уже направили в суд. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет.

