Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Зарабатывала на детях — схема закупки электроэнергии в Одессе

Зарабатывала на детях — схема закупки электроэнергии в Одессе

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 15:20
В Одессе организовали схему на закупке электроэнергии для детей
Задержанный директор в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе будут судить директора коммунального учреждения, которая отвечала за закупку электроэнергии для детсадов и школ. Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей бюджет понес значительные потери. Сумма убытков превысила сотни тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Схема на закупках

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность директора "Центра финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Киевского района г. Одессы". Следствие установило, что чиновница заключила договор с частной компанией на поставку электроэнергии для детских садов и школ района и должна была контролировать стоимость и объемы закупок. Впрочем, надлежащего контроля не было.

В течение нескольких месяцев электроэнергию закупали по ценам выше рыночных и в меньших объемах, чем предполагалось потребностями учебных заведений. Это привело к лишним расходам из государственного бюджета на сумму более 320 тысяч гривен.

Что грозит

По результатам досудебного расследования должностному лицу предъявили обвинение по части второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов. Обвинительный акт уже направили в суд. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что в Николаеве разоблачили чиновника, который совершил сделку на закупках для ВСУ. Также мы писали, что в Одессе врач требовала деньги за бесплатное лечение.

Одесса суд электроэнергия Одесская область Новости Одессы закупки
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации