В Одесі організували схему на закупівлі електроенергії для дітей

В Одесі судитимуть директорку комунальної установи, яка відповідала за закупівлю електроенергії для дитсадків і шкіл. Через неналежне виконання обов’язків бюджет зазнав значних втрат. Сума збитків перевищила сотні тисяч гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема на закупівлі

Правоохоронці викрили протиправну діяльність директорки "Центру фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси". Слідство встановило, що посадовиця уклала договір із приватною компанією на постачання електроенергії для дитячих садків і шкіл району та мала контролювати вартість і обсяги закупівель. Утім, належного контролю не було.

Протягом кількох місяців електроенергію закуповували за цінами, вищими за ринкові, і в менших обсягах, ніж передбачалося потребами навчальних закладів. Це призвело до зайвих витрат із державного бюджету на суму понад 320 тисяч гривень.

Що загрожує

За результатами досудового розслідування посадовиці висунули обвинувачення за частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки для державних інтересів. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до п’яти років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

