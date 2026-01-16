Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Частина Одещини переходить на графіки — коли буде світло

Частина Одещини переходить на графіки — коли буде світло

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 15:15
Графіки відключень світла на Одещині з 16 січня
Фахівці перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Від сьогодні, 16 січня в частині Одеської області повертаються стабілізаційні відключення світла. Їх застосовують там, де мережі вже можуть працювати за прогнозованим графіком. В окремих районах аварійні відключення поки залишаються. Енергетики поступово вирівнюють ситуацію після атак на інфраструктуру. 

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама
Читайте також:
Графіки відключень світла
Повідомлення про повернення до графіків. Фото: скриншот з сайту ДТЕК

Графіки відключень світла

Із 16 січня на частині території Одеської області відновлюють графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Їх вводять лише в тих районах, де електромережі технічно витримують навантаження. На територіях, де обладнання не може передати потрібний обсяг електроенергії, продовжують діяти аварійні відключення. У таких випадках повернення до чітких графіків наразі неможливе.

Зокрема, стабілізаційні відключення повертаються в Ізмаїльському районі. За інформацією ДТЕК, 16 січня з 12:00 там запроваджують погодинні графіки. Обмеження стосуються всіх територій району, окрім міста Ізмаїл.

Графіки відключень світла
Графіки для черг від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла
Графіки для черг від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Енергетики наголошують, що єдина причина обмежень — наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру Одещини. Фахівці працюють цілодобово, щоб відновити мережі та поступово запровадити прогнозовані графіки по всій області.

Аварійні відключення світла

Варто зазначити, що через критичний стан енергосистеми області наразі не скрізь діють графіки. В частині області здійснюють аварійні відключення електропостачання. Під час таких позапланових вимкнень стандартні графіки, оприлюднені офіційно, не будуть діяти, тому мешканців закликають розумно та економно користуватися електроенергією.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вводять термінові обмеження електропостачання. Також ми писали, що в Одесі та області масштабні відключення води.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації