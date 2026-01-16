Графіки відключень світла на Одещині з 16 січня

Фахівці перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Від сьогодні, 16 січня в частині Одеської області повертаються стабілізаційні відключення світла. Їх застосовують там, де мережі вже можуть працювати за прогнозованим графіком. В окремих районах аварійні відключення поки залишаються. Енергетики поступово вирівнюють ситуацію після атак на інфраструктуру.

Про це повідомили в ДТЕК.

Повідомлення про повернення до графіків. Фото: скриншот з сайту ДТЕК

Графіки відключень світла

Із 16 січня на частині території Одеської області відновлюють графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Їх вводять лише в тих районах, де електромережі технічно витримують навантаження. На територіях, де обладнання не може передати потрібний обсяг електроенергії, продовжують діяти аварійні відключення. У таких випадках повернення до чітких графіків наразі неможливе.

Зокрема, стабілізаційні відключення повертаються в Ізмаїльському районі. За інформацією ДТЕК, 16 січня з 12:00 там запроваджують погодинні графіки. Обмеження стосуються всіх територій району, окрім міста Ізмаїл.

Графіки для черг від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Графіки для черг від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Енергетики наголошують, що єдина причина обмежень — наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру Одещини. Фахівці працюють цілодобово, щоб відновити мережі та поступово запровадити прогнозовані графіки по всій області.

Аварійні відключення світла

Варто зазначити, що через критичний стан енергосистеми області наразі не скрізь діють графіки. В частині області здійснюють аварійні відключення електропостачання. Під час таких позапланових вимкнень стандартні графіки, оприлюднені офіційно, не будуть діяти, тому мешканців закликають розумно та економно користуватися електроенергією.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вводять термінові обмеження електропостачання. Також ми писали, що в Одесі та області масштабні відключення води.