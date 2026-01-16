Графики отключений света в Одесской области с 16 января

Часть Одесчины переходит на графики — когда будет свет
С сегодняшнего дня, 16 января в части Одесской области возвращаются стабилизационные отключения света. Их применяют там, где сети уже могут работать по прогнозируемому графику. В отдельных районах аварийные отключения пока остаются. Энергетики постепенно выравнивают ситуацию после атак на инфраструктуру.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Графики отключений света
С 16 января на части территории Одесской области восстанавливают графики стабилизационных отключений электроэнергии. Их вводят только в тех районах, где электросети технически выдерживают нагрузку. На территориях, где оборудование не может передать нужный объем электроэнергии, продолжают действовать аварийные отключения. В таких случаях возвращение к четким графикам пока невозможно.
В частности, стабилизационные отключения возвращаются в Измаильском районе. По информации ДТЭК, 16 января с 12:00 там вводят почасовые графики. Ограничения касаются всех территорий района, кроме города Измаил.
Энергетики отмечают, что единственная причина ограничений — последствия атак России на энергетическую инфраструктуру Одесской области. Специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить сети и постепенно ввести прогнозируемые графики по всей области.
Аварийные отключения света
Стоит отметить, что из-за критического состояния энергосистемы области пока не везде действуют графики. В части области осуществляют аварийные отключения электроснабжения. Во время таких внеплановых отключений стандартные графики, обнародованные официально, не будут действовать, поэтому жителей призывают разумно и экономно пользоваться электроэнергией.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе вводят срочные ограничения электроснабжения. Также мы писали, что в Одессе и области масштабные отключения воды.
