Графики отключений света в Одесской области с 16 января

Специалисты проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

С сегодняшнего дня, 16 января в части Одесской области возвращаются стабилизационные отключения света. Их применяют там, где сети уже могут работать по прогнозируемому графику. В отдельных районах аварийные отключения пока остаются. Энергетики постепенно выравнивают ситуацию после атак на инфраструктуру.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Сообщение о возвращении к графикам. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Графики отключений света

С 16 января на части территории Одесской области восстанавливают графики стабилизационных отключений электроэнергии. Их вводят только в тех районах, где электросети технически выдерживают нагрузку. На территориях, где оборудование не может передать нужный объем электроэнергии, продолжают действовать аварийные отключения. В таких случаях возвращение к четким графикам пока невозможно.

В частности, стабилизационные отключения возвращаются в Измаильском районе. По информации ДТЭК, 16 января с 12:00 там вводят почасовые графики. Ограничения касаются всех территорий района, кроме города Измаил.

Графики для очередей от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Графики для очередей от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что единственная причина ограничений — последствия атак России на энергетическую инфраструктуру Одесской области. Специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить сети и постепенно ввести прогнозируемые графики по всей области.

Аварийные отключения света

Стоит отметить, что из-за критического состояния энергосистемы области пока не везде действуют графики. В части области осуществляют аварийные отключения электроснабжения. Во время таких внеплановых отключений стандартные графики, обнародованные официально, не будут действовать, поэтому жителей призывают разумно и экономно пользоваться электроэнергией.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

