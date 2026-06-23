Частина Одеси майже на добу залишиться без води: адреси бюветів

Крапля води стікає з крана. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Марія Луценко Редактор

Жителів частини Пересипського району Одеси попередили про тривале відключення водопостачання. Обмеження пов'язані з аварійним ремонтом на водопровідних мережах. Без води окремі будинки залишаться майже на 15 годин. Водопостачання планують відновити наприкінці доби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Аварійні роботи

У вівторок, 23 червня, фахівці "Інфоксводоканалу" проведуть аварійно-ремонтні роботи на об'єктах водопроводу. Через це з 09:00 до 23:55 буде тимчасово припинено подачу води для частини мешканців Пересипського району Одеси.

Де не буде води

Відключення торкнеться таких адрес:

Академіка Заболотного, 57, 57/2, 57/2А,

Марсельська, 32, 32/1-3, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1-3,

Семена Палія, 73, 73к1, 77, 77/1-2, 83, 83/1-3, 93, 93А, 97, 99.

Що радять

У "Інфоксводоканалі" перепросили за тимчасові незручності та рекомендували мешканцям заздалегідь зробити запас води. За додатковою інформацією можна звертатися до цілодобової довідкової служби підприємства.

Куди звертатися

У разі питань мешканці можуть звертатися до цілодобової служби "Інфоксводоканалу":

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Тариф на воду

У червні мешканці Одеси продовжать сплачувати за воду за діючими тарифами, які не змінювалися з 2022 року. Загальна вартість з ПДВ становить близько 35,16 грн за кубометр — з яких 17,92 грн припадають на водопостачання та 17,24 грн на водовідведення. Щомісячна абонплата за обидві послуги становить 94,38 грн, а за наявності лише однієї послуги — 47,19 грн. Для бізнес-клієнтів тариф з ПДВ значно вищий і сягає приблизно 65,55 грн за кубометр.

Водночас компанія "Інфоксводоканал" вже представила проєкт нових тарифів для населення, у якому пропонує підвищення вартості майже в 2,7 раза. Це зумовлено зростанням витрат на пальне, електроенергію, заробітні плати та реагенти. У разі затвердження, нові тарифи складатимуть:

Водопостачання — 50,96 грн;

Водовідведення — 42,69 грн;

Загальна вартість — 93,66 грн за кубометр з ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні в Одесі продовжить діяти єдиний тариф на платне паркування в місті — 30 гривень за годину. Водночас на частині парковок біля узбережжя діятимуть окремі правила та вища вартість стоянки. Також для окремих категорій громадян зберігаються пільги на безкоштовне користування паркомісцями.

Також Новини.LIVE писали, що у липні 2026 року вартість електроенергії для жителів Одеси та області не зазнає змін. Попри регулярні дискусії щодо потенційного зростання цін, чинний тариф для населення залишається стабільним.