Відключення води в Одесі 4 травня — адреси та графік

Чоловік набирає воду в пляшку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 травня, у кількох районах Одеси тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і аварійних ремонтів на водопровідних мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.

Про це у неділю, 4 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Води немає за такими адресами:

вул. Фонтанська дорога

вул. Куприна

вул. Рєпіна

2-й Водопровідний провулок

вул. Водопровідна

вул. Академіка Корольова

Відновити постачання обіцяють до 17:00.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у поліції показали кадри перших хвилин після удару по багатоповерхівці в Одесі. Також ми писали, що ВМС ЗСУ опублікували унікальні кадри під водою з розміновування Чорного моря.