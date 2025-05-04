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Частина Одеси сьогодні без води — де аварійні відключення

4 травня 2025 13:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 4 травня — адреси та графік
Чоловік набирає воду в пляшку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 4 травня, у кількох районах Одеси тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і аварійних ремонтів на водопровідних мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. 

Про це у неділю, 4 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

В Одесі відключили воду

Води немає за такими адресами:

  • вул. Фонтанська дорога
  • вул. Куприна
  • вул. Рєпіна
  • 2-й Водопровідний провулок
  • вул. Водопровідна
  • вул. Академіка Корольова

Відновити постачання обіцяють до 17:00.

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у поліції показали кадри перших хвилин після удару по багатоповерхівці в Одесі. Також ми писали, що ВМС ЗСУ опублікували унікальні кадри під водою з розміновування Чорного моря.

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