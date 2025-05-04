Відключення води в Одесі 4 травня — адреси та графік

Частина Одеси сьогодні без води — де аварійні відключення
Сьогодні, 4 травня, у кількох районах Одеси тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і аварійних ремонтів на водопровідних мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.
Про це у неділю, 4 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В Одесі відключили воду
Води немає за такими адресами:
- вул. Фонтанська дорога
- вул. Куприна
- вул. Рєпіна
- 2-й Водопровідний провулок
- вул. Водопровідна
- вул. Академіка Корольова
Відновити постачання обіцяють до 17:00.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, у поліції показали кадри перших хвилин після удару по багатоповерхівці в Одесі. Також ми писали, що ВМС ЗСУ опублікували унікальні кадри під водою з розміновування Чорного моря.
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