Отключение воды в Одессе 4 мая - адреса и график

Часть Одессы сегодня без воды — где аварийные отключения
Сегодня, 4 мая, в нескольких районах Одессы временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и аварийных ремонтов на водопроводных сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.
Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
В Одессе отключили воду
Воды нет по следующим адресам:
- ул. Фонтанская дорога
- ул. Куприна
- ул. Репина
- 2-й Водопроводный переулок
- ул. Водопроводная
- ул. Академика Королева
Возобновить снабжение обещают до 17:00.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в полиции показали кадры первых минут после удара по многоэтажке в Одессе. Также мы писали, что ВМС ВСУ опубликовали уникальные кадры под водой с разминирования Черного моря.
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