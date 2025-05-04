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Часть Одессы сегодня без воды — где аварийные отключения

4 мая 2025 13:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 4 мая - адреса и график
Мужчина набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 4 мая, в нескольких районах Одессы временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и аварийных ремонтов на водопроводных сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

В Одессе отключили воду

Воды нет по следующим адресам:

  • ул. Фонтанская дорога
  • ул. Куприна
  • ул. Репина
  • 2-й Водопроводный переулок
  • ул. Водопроводная
  • ул. Академика Королева

Возобновить снабжение обещают до 17:00.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в полиции показали кадры первых минут после удара по многоэтажке в Одессе. Также мы писали, что ВМС ВСУ опубликовали уникальные кадры под водой с разминирования Черного моря.

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