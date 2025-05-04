Отключение воды в Одессе 4 мая - адреса и график

Мужчина набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 мая, в нескольких районах Одессы временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и аварийных ремонтов на водопроводных сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

Адреса отключения воды. Фото: скриншот

В Одессе отключили воду

Воды нет по следующим адресам:

ул. Фонтанская дорога

ул. Куприна

ул. Репина

2-й Водопроводный переулок

ул. Водопроводная

ул. Академика Королева

Возобновить снабжение обещают до 17:00.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в полиции показали кадры первых минут после удара по многоэтажке в Одессе. Также мы писали, что ВМС ВСУ опубликовали уникальные кадры под водой с разминирования Черного моря.