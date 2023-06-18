Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Частина Одеси сьогодні без води: у чому причина arrow

Частина Одеси сьогодні без води: у чому причина

18 червня 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Частина Одеси сьогодні без води: у чому причина
Відсутність водопостачання. Фото: Інфоксводоканал
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні протягом дня в деяких районах Одеси відсутнє водопостачання. Повернути його планують після завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

Читайте також:

У зв'язку з ремонтно-аварійними роботами буде відсутня вода у частині міста. 

До 14:00 не буде води за адресами: 

  • вул. Красна, 3-9; 
  • вул. Лузанівська,5-71
  • 1-ша Сортувальна, 40-44.  

До 18:00 вода відсутня: 

  • вул. Сонячна; 
  • вул. Довженка; 
  • просп. Шевченка "Сади перемоги"; 
  • вул. Романа Кармена; 
  • пл. 10-го квітня; 
  • Французький бульвар; 
  • пров. Світлий. 

До 20:00 не буде води на Миколаївській дорозі.

Повернути водопостачання планують після завершення всіх ремонтних робіт.

Зазначимо, Одеса продовжує активно допомагати регіонам Херсонщини, які постраждали від терористичного акту на Каховській ГЕС. Вже було відправлено два екіпажі з помпами для відкачування води до Херсонщини. Сьогодні перша фура з 20 тоннами питної води була доставлена до Новоолександрівської громади, де існує проблема з водопостачанням.

Якість води в Одесі

Нагадаємо, після вибуху на Каховській гідроелектростанції у соціальних мережах почали з'являтись неправдиві повідомлення про можливе зараження води холерою. Деякі дописи навіть рекомендували використовувати лише кип'ячену воду для миття овочів, фруктів та чищення зубів. Чи відповідає вода у кранах епідеміологічним нормам, читайте у нашому матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB