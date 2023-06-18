Частина Одеси сьогодні без води: у чому причина

Відсутність водопостачання. Фото: Інфоксводоканал

Сьогодні протягом дня в деяких районах Одеси відсутнє водопостачання. Повернути його планують після завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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У зв'язку з ремонтно-аварійними роботами буде відсутня вода у частині міста.

До 14:00 не буде води за адресами:

вул. Красна, 3-9;

вул. Лузанівська,5-71

1-ша Сортувальна, 40-44.

До 18:00 вода відсутня:

вул. Сонячна;

вул. Довженка;

просп. Шевченка "Сади перемоги";

вул. Романа Кармена;

пл. 10-го квітня;

Французький бульвар;

пров. Світлий.

До 20:00 не буде води на Миколаївській дорозі.

Повернути водопостачання планують після завершення всіх ремонтних робіт.

Зазначимо, Одеса продовжує активно допомагати регіонам Херсонщини, які постраждали від терористичного акту на Каховській ГЕС. Вже було відправлено два екіпажі з помпами для відкачування води до Херсонщини. Сьогодні перша фура з 20 тоннами питної води була доставлена до Новоолександрівської громади, де існує проблема з водопостачанням.

Якість води в Одесі

Нагадаємо, після вибуху на Каховській гідроелектростанції у соціальних мережах почали з'являтись неправдиві повідомлення про можливе зараження води холерою. Деякі дописи навіть рекомендували використовувати лише кип'ячену воду для миття овочів, фруктів та чищення зубів. Чи відповідає вода у кранах епідеміологічним нормам, читайте у нашому матеріалі.