Часть Одессы сегодня без воды: в чем причина

Отсутствие водоснабжения. Фото: Инфоксводоканал

Сегодня в течение дня в некоторых районах Одессы отсутствует водоснабжение. Вернуть его планируют по завершении ремонтных работ.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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В связи с ремонтно-аварийными работами отсутствует вода в части города.

До 14:00 не будет воды по адресам:

ул. Красная, 3-9;

ул. Лузановская,5-71

1-я Сортировочная, 40-44.

До 18:00 вода отсутствует:

ул. Солнечная;

ул. Довженко;

просп. Шевченко "Сады победы";

ул. Романа Кармена;

пл. 10 апреля;

Французский бульвар;

переулок Светлый.

До 20.00 не будет воды на Николаевской дороге.

Вернуть водоснабжение планируют по завершению всех ремонтных работ.

Отметим, Одесса продолжает активно помогать регионам Херсона, пострадавшим от террористического акта на Каховской ГЭС. Уже были отправлены два экипажа с помпами для откачки воды в Херсонскую область. Сегодня первая фура с 20 тоннами питьевой воды была доставлена в Новоалександровскую громаду, где существует проблема с водоснабжением.

Качество воды в Одессе

Напомним, после взрыва на Каховской гидроэлектростанции в социальных сетях начали появляться ложные сообщения о возможном заражении холерой. Некоторые сообщения даже рекомендовали использовать только кипяченую воду для мытья овощей, фруктов и чистки зубов. Соответствует ли вода в кранах эпидемиологическим нормам, читайте в нашем материале.