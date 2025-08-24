В Одесі відключили воду 24 серпня — адреси від "Інфоксводоканалу"

У крані немає води. Фото ілюстративне: freepik

У неділю, 24 серпня, одразу кілька вулиць Одеси залишилися без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи, які проводять комунальники. Воду планують відновити до вечора, проте мешканців попереджають про можливі затримки.

Про це у неділю, 24 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

просп. Небесної Сотні, 55

пров. Високий, 7-11, вул. Лазарева, 25

вул. Геннадія Афанасьєва, 1-16

вул. Фонтанська дорога, 7-11, вул. Армійська, 2-6

вул. Сегедська, 14-18

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні планових обмежень в Одесі та області не передбачено, тож погодинних відключень світла не буде. Також ми писали, що в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло.