В Одессе отключили воду 24 августа - адреса от "Инфоксводоканала"

В воскресенье, 24 августа, сразу несколько улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, которые проводят коммунальщики. Воду планируют восстановить к вечеру, однако жителей предупреждают о возможных задержках.

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

просп. Небесной Сотни, 55

переулок Высокий, 7-11, ул. Лазарева, 25

Геннадия Афанасьева, 1-16

ул. Фонтанская дорога, 7-11, ул. Армейская, 2-6

Сегедская, 14-18

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня плановых ограничений в Одессе и области не предусмотрено, поэтому почасовых отключений света не будет. Также мы писали, что в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло.