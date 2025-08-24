В Одессе отключили воду 24 августа - адреса от "Инфоксводоканала"

Часть Одессы сегодня без воды — известно, какие адреса
В воскресенье, 24 августа, сразу несколько улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, которые проводят коммунальщики. Воду планируют восстановить к вечеру, однако жителей предупреждают о возможных задержках.
Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- просп. Небесной Сотни, 55
- переулок Высокий, 7-11, ул. Лазарева, 25
- Геннадия Афанасьева, 1-16
- ул. Фонтанская дорога, 7-11, ул. Армейская, 2-6
- Сегедская, 14-18
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, сегодня плановых ограничений в Одессе и области не предусмотрено, поэтому почасовых отключений света не будет. Также мы писали, что в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло.
