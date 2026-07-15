Частина Одеси сьогодні залишиться без світла: адреси та терміни

Фахівець рементує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Енергетична інфраструктура Одещини продовжує потребувати регулярного ремонту та обслуговування. Після російських атак енергетики постійно відновлюють пошкоджені мережі та проводять профілактичні роботи. Для безпечного виконання таких робіт іноді доводиться тимчасово відключати електропостачання. Чергові планові знеструмлення заплановані на 15 липня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Відключення світла

У середу, 15 липня, частина Хаджибейського району Одеси тимчасово залишиться без електропостачання. За інформацією ДТЕК, відключення триватиме з 08:00 до 20:00. Воно необхідне для безпечного проведення ремонтних робіт на електромережах.

Поради мешканцям

Енергетики радять жителям заздалегідь зарядити необхідні пристрої та врахувати відключення під час планування справ. Після завершення робіт електропостачання відновлять у звичайному режимі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Ціна за електроенергію

Зараз одеські побутові споживачі сплачують за світло фіксовану ціну — 4,32 грн за кВт·год. Ця ставка застосовується для переважної більшості приватних садиб та квартир. Громадяни, які мають двотарифні лічильники, суттєво заощаджують у нічний період.

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.

Також Новини.LIVE писали, що у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.