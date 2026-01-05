Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Частина Одеси та області без води — де працюють бювети

Частина Одеси та області без води — де працюють бювети

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 12:32
Аварійні відключення води в Одесі 5-7 січня 2024 — ремонт на водоканалі та графік відновлення
Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 січня, в Одесі проводять масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Крім того, в частині міста та області сталася аварія. Відновлення подачі води очікується до вечора, однак точний час може змінюватися залежно від перебігу робіт. 

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама
Читайте також:

Де немає води в Одесі

  • вул. Краснова,
  • вул. П. Шклярука,
  • вул. Героїв прикордонників,
  • вул. Люстдорфська дорога.

Відключення до 18:00.

  • вул. Південна дорога, 25б.

Відключення до 20:00.

Аварійне відключення

  • ж/м "Слобідка",
  • ж/м "Ленселище",
  • с. Нерубайське,
  • с. Усатове,
  • с. Велика Балка,
  • селище НАТІ.

Відключення до 18:00.

Закритя бювету

З 6 січня 08:00 до 7 січня 15:00 не працюватиме бюветний комплекс на вулиці Дальницька, 25. Там проводитимуть ремонті роботи в зоні видачі води. мешканців просять скористуватися іншими найближчими бюветами.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Миколаїв може залишитися без питної води. Також ми писали про те, куди здати ялинки після новорічних свят.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації