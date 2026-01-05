Аварійні відключення води в Одесі 5-7 січня 2024 — ремонт на водоканалі та графік відновлення

Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 січня, в Одесі проводять масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Крім того, в частині міста та області сталася аварія. Відновлення подачі води очікується до вечора, однак точний час може змінюватися залежно від перебігу робіт.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

вул. Краснова,

вул. П. Шклярука,

вул. Героїв прикордонників,

вул. Люстдорфська дорога.

Відключення до 18:00.

вул. Південна дорога, 25б.

Відключення до 20:00.

Аварійне відключення

ж/м "Слобідка",

ж/м "Ленселище",

с. Нерубайське,

с. Усатове,

с. Велика Балка,

селище НАТІ.

Відключення до 18:00.

Закритя бювету

З 6 січня 08:00 до 7 січня 15:00 не працюватиме бюветний комплекс на вулиці Дальницька, 25. Там проводитимуть ремонті роботи в зоні видачі води. мешканців просять скористуватися іншими найближчими бюветами.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

