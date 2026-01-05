Аварійні відключення води в Одесі 5-7 січня 2024 — ремонт на водоканалі та графік відновлення

Частина Одеси та області без води — де працюють бювети
Сьогодні, 5 січня, в Одесі проводять масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Крім того, в частині міста та області сталася аварія. Відновлення подачі води очікується до вечора, однак точний час може змінюватися залежно від перебігу робіт.
Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Краснова,
- вул. П. Шклярука,
- вул. Героїв прикордонників,
- вул. Люстдорфська дорога.
Відключення до 18:00.
- вул. Південна дорога, 25б.
Відключення до 20:00.
Аварійне відключення
- ж/м "Слобідка",
- ж/м "Ленселище",
- с. Нерубайське,
- с. Усатове,
- с. Велика Балка,
- селище НАТІ.
Відключення до 18:00.
Закритя бювету
З 6 січня 08:00 до 7 січня 15:00 не працюватиме бюветний комплекс на вулиці Дальницька, 25. Там проводитимуть ремонті роботи в зоні видачі води. мешканців просять скористуватися іншими найближчими бюветами.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
