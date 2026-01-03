Куди здати новорічну ялинку в Одесі — адреси пунктів

Ялинки на дорозі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі розпочали приймання новорічних ялинок від мешканців міста. Дерева можна безплатно здати за визначеними адресами у різних районах, щоб їх утилізували без шкоди для довкілля.

Перелік адрес опублікували в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Куди здати ялинку після свят

Після новорічних свят в Одесі організували спеціальні точки збору ялинок. Мешканців закликають не викидати дерева біля контейнерів і не залишати їх у дворах, а приносити на визначені майданчики. Там ялинки зберуть для подальшої переробки або екологічної утилізації.

Пункти приймання працюють у всіх районах міста. Вони розміщені біля житлово-комунальних сервісів та керуючих компаній. Перед здачею з ялинки просять зняти іграшки, мішуру та інші прикраси.

Адреси приймання ялинок в Одесі

КП "ЖКС "Порто-Франківський":

просп. Українських Героїв, 4;

вул. Канатна, 19–21;

вул. Велика Арнаутська, 18;

просп. Українських Героїв, 27;

вул. Олександра Кутузакія, 28;

вул. Десятого квітня, 2;

вул. Ніжинська, 28;

вул. Олексія Маркевича, 4.

КП "ЖКС "Фонтанський":

вул. Мала Арнаутська, 7;

вул. Велика Арнаутська, 83;

вул. Транспортна, 8а;

просп. Лесі Українки, 23/5;

вул. Педагогічна, 46а;

вул. Тираспольська, 13.

КП "ЖКС "Хмельницький":

вул. Балківська, 199;

вул. Середня, 47;

вул. Болгарська, 16;

вул. Богдана Хмельницького, 64.

КП "ЖКС "Черемушки":

вул. Євгена Танцюри, 76;

вул. Космонавтів, 68;

вул. Івана та Юрія Лип, 38а.

КП "ЖКС "Вузівський"":

вул. Наукова, 52/2а;

вул. Варненська, 5/2;

просп. Небесної Сотні, 4;

вул. Героїв Крут, 3.

КП "ЖКС "Чорноморський":

просп. Небесної Сотні, 83;

вул. Академіка Корольова, 63а;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а.

КП "ЖКС "Пересипський":

вул. Отамана Чепіги, 9;

вул. Трусівська, 6.

КК "КЛЕВЕР":

вул. Ярослава Баїса, 20;

вул. Академіка Заболотного, 12;

вул. Марсельська, 5;

вул. Лузанівська, 67;

вул. Чорноморського козацтва, 167.

Нагадаємо, ми за допомогою штучного інтелекту пофантазували про те, як святкували Новий рік в Одесі 100 років тому. Також писали, яким може бути Новий рік в Одесі після війни.