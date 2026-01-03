Куди здати новорічну ялинку в Одесі — адреси пунктів

Куди здати ялинку в Одесі після свят — перелік адрес
В Одесі розпочали приймання новорічних ялинок від мешканців міста. Дерева можна безплатно здати за визначеними адресами у різних районах, щоб їх утилізували без шкоди для довкілля.
Перелік адрес опублікували в Одеській міській раді.
Куди здати ялинку після свят
Після новорічних свят в Одесі організували спеціальні точки збору ялинок. Мешканців закликають не викидати дерева біля контейнерів і не залишати їх у дворах, а приносити на визначені майданчики. Там ялинки зберуть для подальшої переробки або екологічної утилізації.
Пункти приймання працюють у всіх районах міста. Вони розміщені біля житлово-комунальних сервісів та керуючих компаній. Перед здачею з ялинки просять зняти іграшки, мішуру та інші прикраси.
Адреси приймання ялинок в Одесі
КП "ЖКС "Порто-Франківський":
- просп. Українських Героїв, 4;
- вул. Канатна, 19–21;
- вул. Велика Арнаутська, 18;
- просп. Українських Героїв, 27;
- вул. Олександра Кутузакія, 28;
- вул. Десятого квітня, 2;
- вул. Ніжинська, 28;
- вул. Олексія Маркевича, 4.
КП "ЖКС "Фонтанський":
- вул. Мала Арнаутська, 7;
- вул. Велика Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- просп. Лесі Українки, 23/5;
- вул. Педагогічна, 46а;
- вул. Тираспольська, 13.
КП "ЖКС "Хмельницький":
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Богдана Хмельницького, 64.
КП "ЖКС "Черемушки":
- вул. Євгена Танцюри, 76;
- вул. Космонавтів, 68;
- вул. Івана та Юрія Лип, 38а.
- КП "ЖКС "Вузівський"":
- вул. Наукова, 52/2а;
- вул. Варненська, 5/2;
- просп. Небесної Сотні, 4;
- вул. Героїв Крут, 3.
КП "ЖКС "Чорноморський":
- просп. Небесної Сотні, 83;
- вул. Академіка Корольова, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а.
КП "ЖКС "Пересипський":
- вул. Отамана Чепіги, 9;
- вул. Трусівська, 6.
КК "КЛЕВЕР":
- вул. Ярослава Баїса, 20;
- вул. Академіка Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167.
