Україна
Головна Одеса Куди здати ялинку в Одесі після свят — перелік адрес

Куди здати ялинку в Одесі після свят — перелік адрес

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 10:31
Куди здати новорічну ялинку в Одесі — адреси пунктів
Ялинки на дорозі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі розпочали приймання новорічних ялинок від мешканців міста. Дерева можна безплатно здати за визначеними адресами у різних районах, щоб їх утилізували без шкоди для довкілля.

Перелік адрес опублікували в Одеській міській раді.

Читайте також:

Куди здати ялинку після свят

Після новорічних свят в Одесі організували спеціальні точки збору ялинок. Мешканців закликають не викидати дерева біля контейнерів і не залишати їх у дворах, а приносити на визначені майданчики. Там ялинки зберуть для подальшої переробки або екологічної утилізації.

Пункти приймання працюють у всіх районах міста. Вони розміщені біля житлово-комунальних сервісів та керуючих компаній. Перед здачею з ялинки просять зняти іграшки, мішуру та інші прикраси.

Адреси приймання ялинок в Одесі

КП "ЖКС "Порто-Франківський":

  • просп. Українських Героїв, 4;
  • вул. Канатна, 19–21;
  • вул. Велика Арнаутська, 18;
  • просп. Українських Героїв, 27;
  • вул. Олександра Кутузакія, 28;
  • вул. Десятого квітня, 2;
  • вул. Ніжинська, 28;
  • вул. Олексія Маркевича, 4.

КП "ЖКС "Фонтанський":

  • вул. Мала Арнаутська, 7;
  • вул. Велика Арнаутська, 83;
  • вул. Транспортна, 8а;
  • просп. Лесі Українки, 23/5;
  • вул. Педагогічна, 46а;
  • вул. Тираспольська, 13.

КП "ЖКС "Хмельницький":

  • вул. Балківська, 199;
  • вул. Середня, 47;
  • вул. Болгарська, 16;
  • вул. Богдана Хмельницького, 64.

КП "ЖКС "Черемушки":

  • вул. Євгена Танцюри, 76;
  • вул. Космонавтів, 68;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 38а.
  • КП "ЖКС "Вузівський"":
  • вул. Наукова, 52/2а;
  • вул. Варненська, 5/2;
  • просп. Небесної Сотні, 4;
  • вул. Героїв Крут, 3.

КП "ЖКС "Чорноморський":

  • просп. Небесної Сотні, 83;
  • вул. Академіка Корольова, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а.

КП "ЖКС "Пересипський":

  • вул. Отамана Чепіги, 9;
  • вул. Трусівська, 6.

КК "КЛЕВЕР":

  • вул. Ярослава Баїса, 20;
  • вул. Академіка Заболотного, 12;
  • вул. Марсельська, 5;
  • вул. Лузанівська, 67;
  • вул. Чорноморського козацтва, 167.

Нагадаємо, ми за допомогою штучного інтелекту пофантазували про те, як святкували Новий рік в Одесі 100 років тому. Також писали, яким може бути Новий рік в Одесі після війни.

Одеса свята дерева Одеська область новорічна ялинка Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
