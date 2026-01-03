Куда сдать новогоднюю елку в Одессе - адреса пунктов

Елки на дороге в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе начали прием новогодних елок от жителей города. Деревья можно бесплатно сдать по определенным адресам в разных районах, чтобы их утилизировали без вреда для окружающей среды.

Перечень адресов опубликовали в Одесском городском совете.

Куда сдать елку после праздников

После новогодних праздников в Одессе организовали специальные точки сбора елок. Жителей призывают не выбрасывать деревья возле контейнеров и не оставлять их во дворах, а приносить на определенные площадки. Там елки соберут для дальнейшей переработки или экологической утилизации.

Пункты приема работают во всех районах города. Они размещены возле жилищно-коммунальных сервисов и управляющих компаний. Перед сдачей с елки просят снять игрушки, мишуру и другие украшения.

Адреса приема елок в Одессе

КП "ЖКС "Порто-Франковский":

просп. Украинских Героев, 4;

ул. Канатная, 19-21;

ул. Большая Арнаутская, 18;

просп. Украинских Героев, 27;

ул. Александра Кутузакия, 28;

ул. Десятого апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Алексея Маркевича, 4.

КП "ЖКС "Фонтанский":

ул. Малая Арнаутская, 7;

ул. Большая Арнаутская, 83;

ул. Транспортная, 8а;

просп. Леси Украинки, 23/5;

ул. Педагогическая, 46а;

ул. Тираспольская, 13.

КП "ЖКС "Хмельницкий":

ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Болгарская, 16;

ул. Богдана Хмельницкого, 64.

КП "ЖКС "Черемушки":

ул. Евгения Танцюры, 76;

ул. Космонавтов, 68;

ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.

КП "ЖКС "Вузовский"":

ул. Научная, 52/2а;

ул. Варненская, 5/2;

просп. Небесной Сотни, 4;

ул. Героев Крут, 3.

КП "ЖКС "Черноморский":

просп. Небесной Сотни, 83;

ул. Академика Королева, 63а;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а.

КП "ЖКС "Пересыпский":

ул. Атамана Чепиги, 9;

ул. Трусовская, 6.

КК "КЛЕВЕР":

ул. Ярослава Баиса, 20;

ул. Академика Заболотного, 12;

ул. Марсельская, 5;

ул. Лузановская, 67;

ул. Черноморского казачества, 167.

