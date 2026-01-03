Видео
Україна
Видео

Куда сдать елку в Одессе после праздников — перечень адресов

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 10:31
Куда сдать новогоднюю елку в Одессе - адреса пунктов
Елки на дороге в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе начали прием новогодних елок от жителей города. Деревья можно бесплатно сдать по определенным адресам в разных районах, чтобы их утилизировали без вреда для окружающей среды.

Перечень адресов опубликовали в Одесском городском совете.

Читайте также:

Куда сдать елку после праздников

После новогодних праздников в Одессе организовали специальные точки сбора елок. Жителей призывают не выбрасывать деревья возле контейнеров и не оставлять их во дворах, а приносить на определенные площадки. Там елки соберут для дальнейшей переработки или экологической утилизации.

Пункты приема работают во всех районах города. Они размещены возле жилищно-коммунальных сервисов и управляющих компаний. Перед сдачей с елки просят снять игрушки, мишуру и другие украшения.

Адреса приема елок в Одессе

КП "ЖКС "Порто-Франковский":

  • просп. Украинских Героев, 4;
  • ул. Канатная, 19-21;
  • ул. Большая Арнаутская, 18;
  • просп. Украинских Героев, 27;
  • ул. Александра Кутузакия, 28;
  • ул. Десятого апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Алексея Маркевича, 4.

КП "ЖКС "Фонтанский":

  • ул. Малая Арнаутская, 7;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • просп. Леси Украинки, 23/5;
  • ул. Педагогическая, 46а;
  • ул. Тираспольская, 13.

КП "ЖКС "Хмельницкий":

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 64.

КП "ЖКС "Черемушки":

  • ул. Евгения Танцюры, 76;
  • ул. Космонавтов, 68;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.
  • КП "ЖКС "Вузовский"":
  • ул. Научная, 52/2а;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • просп. Небесной Сотни, 4;
  • ул. Героев Крут, 3.

КП "ЖКС "Черноморский":

  • просп. Небесной Сотни, 83;
  • ул. Академика Королева, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а.

КП "ЖКС "Пересыпский":

  • ул. Атамана Чепиги, 9;
  • ул. Трусовская, 6.

КК "КЛЕВЕР":

  • ул. Ярослава Баиса, 20;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

Напомним, мы с помощью искусственного интеллекта пофантазировали о том, как праздновали Новый год в Одессе 100 лет назад. Также писали, каким может быть Новый год в Одессе после войны.

Одесса праздники деревья Одесская область новогодняя елка Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
