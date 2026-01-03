Куда сдать новогоднюю елку в Одессе - адреса пунктов

Куда сдать елку в Одессе после праздников — перечень адресов
В Одессе начали прием новогодних елок от жителей города. Деревья можно бесплатно сдать по определенным адресам в разных районах, чтобы их утилизировали без вреда для окружающей среды.
Перечень адресов опубликовали в Одесском городском совете.
Куда сдать елку после праздников
После новогодних праздников в Одессе организовали специальные точки сбора елок. Жителей призывают не выбрасывать деревья возле контейнеров и не оставлять их во дворах, а приносить на определенные площадки. Там елки соберут для дальнейшей переработки или экологической утилизации.
Пункты приема работают во всех районах города. Они размещены возле жилищно-коммунальных сервисов и управляющих компаний. Перед сдачей с елки просят снять игрушки, мишуру и другие украшения.
Адреса приема елок в Одессе
КП "ЖКС "Порто-Франковский":
- просп. Украинских Героев, 4;
- ул. Канатная, 19-21;
- ул. Большая Арнаутская, 18;
- просп. Украинских Героев, 27;
- ул. Александра Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Алексея Маркевича, 4.
КП "ЖКС "Фонтанский":
- ул. Малая Арнаутская, 7;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- просп. Леси Украинки, 23/5;
- ул. Педагогическая, 46а;
- ул. Тираспольская, 13.
КП "ЖКС "Хмельницкий":
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Богдана Хмельницкого, 64.
КП "ЖКС "Черемушки":
- ул. Евгения Танцюры, 76;
- ул. Космонавтов, 68;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.
- КП "ЖКС "Вузовский"":
- ул. Научная, 52/2а;
- ул. Варненская, 5/2;
- просп. Небесной Сотни, 4;
- ул. Героев Крут, 3.
КП "ЖКС "Черноморский":
- просп. Небесной Сотни, 83;
- ул. Академика Королева, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а.
КП "ЖКС "Пересыпский":
- ул. Атамана Чепиги, 9;
- ул. Трусовская, 6.
КК "КЛЕВЕР":
- ул. Ярослава Баиса, 20;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
