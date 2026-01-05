Аварийные отключения воды в Одессе 5-7 января 2024 - ремонт на водоканале и график восстановления

Часть Одессы и области без воды — где работают бюветы
Сегодня, 5 января, в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Кроме того, в части города и области произошла авария. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Краснова,
- ул. П. Шклярука,
- ул. Героев пограничников,
- ул. Люстдорфская дорога.
Отключение до 18:00.
- ул. Южная дорога, 25б.
Отключение до 20:00.
Аварийное отключение
- ж/м "Слободка",
- ж/м "Ленселище",
- с. Нерубайское,
- с. Усатово,
- с. Большая Балка,
- поселок НАТИ.
Отключение до 18:00.
Закрытие бювета
С 6 января 08:00 до 7 января 15:00 не будет работать бюветный комплекс на улице Дальницкая, 25. Там будут проводить ремонтные работы в зоне выдачи воды. жителей просят воспользоваться другими ближайшими бюветами.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
