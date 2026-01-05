Видео
Україна
Главная Одесса Часть Одессы и области без воды — где работают бюветы

Часть Одессы и области без воды — где работают бюветы

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 12:32
Аварийные отключения воды в Одессе 5-7 января 2024 - ремонт на водоканале и график восстановления
Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 января, в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Кроме того, в части города и области произошла авария. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

  • ул. Краснова,
  • ул. П. Шклярука,
  • ул. Героев пограничников,
  • ул. Люстдорфская дорога.

Отключение до 18:00.

  • ул. Южная дорога, 25б.

Отключение до 20:00.

Аварийное отключение

  • ж/м "Слободка",
  • ж/м "Ленселище",
  • с. Нерубайское,
  • с. Усатово,
  • с. Большая Балка,
  • поселок НАТИ.

Отключение до 18:00.

Закрытие бювета

С 6 января 08:00 до 7 января 15:00 не будет работать бюветный комплекс на улице Дальницкая, 25. Там будут проводить ремонтные работы в зоне выдачи воды. жителей просят воспользоваться другими ближайшими бюветами.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что Николаев может остаться без питьевой воды. Также мы писали о том, куда сдать елки после новогодних праздников.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
