Аварийные отключения воды в Одессе 5-7 января 2024 - ремонт на водоканале и график восстановления

Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 января, в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Кроме того, в части города и области произошла авария. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

ул. Краснова,

ул. П. Шклярука,

ул. Героев пограничников,

ул. Люстдорфская дорога.

Отключение до 18:00.

ул. Южная дорога, 25б.

Отключение до 20:00.

Аварийное отключение

ж/м "Слободка",

ж/м "Ленселище",

с. Нерубайское,

с. Усатово,

с. Большая Балка,

поселок НАТИ.

Отключение до 18:00.

Закрытие бювета

С 6 января 08:00 до 7 января 15:00 не будет работать бюветный комплекс на улице Дальницкая, 25. Там будут проводить ремонтные работы в зоне выдачи воды. жителей просят воспользоваться другими ближайшими бюветами.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что Николаев может остаться без питьевой воды. Также мы писали о том, куда сдать елки после новогодних праздников.