Отключение воды в Одессе 4 января: адреса и время

Женщина моет чашку под краном. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе и пригороде временно ограничили водоснабжение из-за аварийных и плановых ремонтных работ. Воду обещают вернуть в течение 4 января, но сроки могут меняться в зависимости от хода работ.

Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает "Инфоксводоканал".

Реклама

Читайте также:

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

До 13:00 4 января

ул. Канатная, 61-65

Канатный переулок

ул. Большая Арнаутская, 1-27

ул. Малая Арнаутская, 2-28

ул. Вячеслава Черновола, 1-8

ул. Леонтовича, 8-10

ул. Михайловская, 2-16

Михайловская площадь

До 14:00 4 января

Фонтанская дорога, 1-31

ул. Добровольцев

ул. Академическая

ул. Зоопарковая

ул. Сегедская

ул. Артура Савельева, 2-8

До 16:00 4 января

ул. 36-я Линия (до 52-й линии, поселок Шевченко)

До 14:00 4 января (Одесская область)

село Тихое

село Чеботаревка

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, куда сдать елку в Одессе после праздников. Также мы писали, как Одесса оправляется после атак.