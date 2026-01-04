Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Часть Одессы и пригород остались без воды — когда возобновят

Часть Одессы и пригород остались без воды — когда возобновят

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 11:45
Отключение воды в Одессе 4 января: адреса и время
Женщина моет чашку под краном. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе и пригороде временно ограничили водоснабжение из-за аварийных и плановых ремонтных работ. Воду обещают вернуть в течение 4 января, но сроки могут меняться в зависимости от хода работ.

Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает "Инфоксводоканал".

Реклама
Читайте также:
Частина Одеси та передмістя залишились без води — коли поновлять - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

До 13:00 4 января

  • ул. Канатная, 61-65
  • Канатный переулок
  • ул. Большая Арнаутская, 1-27
  • ул. Малая Арнаутская, 2-28
  • ул. Вячеслава Черновола, 1-8
  • ул. Леонтовича, 8-10
  • ул. Михайловская, 2-16
  • Михайловская площадь

До 14:00 4 января

  • Фонтанская дорога, 1-31
  • ул. Добровольцев
  • ул. Академическая
  • ул. Зоопарковая
  • ул. Сегедская
  • ул. Артура Савельева, 2-8

До 16:00 4 января

  • ул. 36-я Линия (до 52-й линии, поселок Шевченко)

До 14:00 4 января (Одесская область)

  • село Тихое
  • село Чеботаревка

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, куда сдать елку в Одессе после праздников. Также мы писали, как Одесса оправляется после атак.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации