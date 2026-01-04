Відео
Головна Одеса Частина Одеси та передмістя залишились без води — коли поновлять

Частина Одеси та передмістя залишились без води — коли поновлять

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 11:45
Відключення води в Одесі 4 січня: адреси та час
Жінка миє чашку під краном. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі та передмісті тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи. Воду обіцяють повернути протягом 4 січня, але терміни можуть змінюватися залежно від ходу робіт.

Про це у неділю, 4 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Частина Одеси та передмістя залишились без води — коли поновлять - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

До 13:00 4 січня

  • вул. Канатна, 61-65
  • Канатний провулок
  • вул. Велика Арнаутська, 1-27
  • вул. Мала Арнаутська, 2-28
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 1-8
  • вул. Леонтовича, 8-10
  • вул. Михайлівська, 2-16
  • Михайлівська площа

До 14:00 4 січня

  • Фонтанська дорога, 1-31
  • вул. Добровольців
  • вул. Академічна
  • вул. Зоопаркова
  • вул. Сегедська
  • вул. Артура Савельєва, 2-8

До 16:00 4 січня

  • вул. 36-та Лінія (до 52-ї лінії, селище Шевченка)

До 14:00 4 січня (Одеська область)

  • село Тихе
  • село Чоботарівка

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, куди здати ялинку в Одесі після свят. Також ми писали, як Одеса оговтується після атак.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
