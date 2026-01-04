Відключення води в Одесі 4 січня: адреси та час

Частина Одеси та передмістя залишились без води — коли поновлять
Дата публікації: 4 січня 2026 11:45
Жінка миє чашку під краном. Фото ілюстративне: freepik
В Одесі та передмісті тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи. Воду обіцяють повернути протягом 4 січня, але терміни можуть змінюватися залежно від ходу робіт.
Про це у неділю, 4 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
До 13:00 4 січня
- вул. Канатна, 61-65
- Канатний провулок
- вул. Велика Арнаутська, 1-27
- вул. Мала Арнаутська, 2-28
- вул. В’ячеслава Чорновола, 1-8
- вул. Леонтовича, 8-10
- вул. Михайлівська, 2-16
- Михайлівська площа
До 14:00 4 січня
- Фонтанська дорога, 1-31
- вул. Добровольців
- вул. Академічна
- вул. Зоопаркова
- вул. Сегедська
- вул. Артура Савельєва, 2-8
До 16:00 4 січня
- вул. 36-та Лінія (до 52-ї лінії, селище Шевченка)
До 14:00 4 січня (Одеська область)
- село Тихе
- село Чоботарівка
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
куди здати ялинку в Одесі після свят. Також ми писали, як Одеса оговтується після атак.
