Відключення води в Одесі 4 січня: адреси та час

В Одесі та передмісті тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи. Воду обіцяють повернути протягом 4 січня, але терміни можуть змінюватися залежно від ходу робіт.

Про це у неділю, 4 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Де немає води в Одесі

До 13:00 4 січня

вул. Канатна, 61-65

Канатний провулок

вул. Велика Арнаутська, 1-27

вул. Мала Арнаутська, 2-28

вул. В’ячеслава Чорновола, 1-8

вул. Леонтовича, 8-10

вул. Михайлівська, 2-16

Михайлівська площа

До 14:00 4 січня

Фонтанська дорога, 1-31

вул. Добровольців

вул. Академічна

вул. Зоопаркова

вул. Сегедська

вул. Артура Савельєва, 2-8

До 16:00 4 січня

вул. 36-та Лінія (до 52-ї лінії, селище Шевченка)

До 14:00 4 січня (Одеська область)

село Тихе

село Чоботарівка

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

