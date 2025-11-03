Тимчасове відключення води в Одесі 3 листопада: причини та терміни відновлення

Пляшки з водою в бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 3 листопада, частина жителів Одеси тимчасово залишилась без водопостачання через ремонтні роботи на кількох ділянках міської мережі. Роботи виконують комунальні служби. Відновлення подачі води очікується до вечора.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

район Слобідка.

Відключення до 15:00.

вул. Дитяча,

вул. Варненська,

вул. Маршрутна.

Відключення до 19:00

вул. Кримська, 72-84,

вул. Семена Палія, 98-100,

вул. Академіка Заболотного, 28-52,

вул. Владислава Бувалкіна, 31, 41,

вул. Керченська, 188,

пров. Полуничний, 12-29,

вул. Фонтанська дорога, 12-59,

вул. Педагогічна, 16-46А.

Відключення до 20:00

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

