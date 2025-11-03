Тимчасове відключення води в Одесі 3 листопада: причини та терміни відновлення

Частина Одеси залишилася без води — як працюють бювети
Сьогодні, у понеділок, 3 листопада, частина жителів Одеси тимчасово залишилась без водопостачання через ремонтні роботи на кількох ділянках міської мережі. Роботи виконують комунальні служби. Відновлення подачі води очікується до вечора.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- район Слобідка.
Відключення до 15:00.
- вул. Дитяча,
- вул. Варненська,
- вул. Маршрутна.
Відключення до 19:00
- вул. Кримська, 72-84,
- вул. Семена Палія, 98-100,
- вул. Академіка Заболотного, 28-52,
- вул. Владислава Бувалкіна, 31, 41,
- вул. Керченська, 188,
- пров. Полуничний, 12-29,
- вул. Фонтанська дорога, 12-59,
- вул. Педагогічна, 16-46А.
Відключення до 20:00
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
