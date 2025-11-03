Временное отключение воды в Одессе 3 ноября: причины и сроки восстановления

Бутылки с водой в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в понедельник, 3 ноября, часть жителей Одессы временно осталась без водоснабжения из-за ремонтных работ на нескольких участках городской сети. Работы выполняют коммунальные службы. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались следующие адреса:

район Слободка.

Отключение до 15:00.

ул. Детская,

ул. Варненская,

ул. Маршрутная.

Отключение до 19:00

ул. Крымская, 72-84,

ул. Семена Палия, 98-100,

ул. Академика Заболотного, 28-52,

ул. Владислава Бувалкина, 31, 41,

ул. Керченская, 188,

переулок Клубничный, 12-29,

ул. Фонтанская дорога, 12-59,

ул. Педагогическая, 16-46А.

Отключение до 20:00

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

