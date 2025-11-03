Временное отключение воды в Одессе 3 ноября: причины и сроки восстановления

Часть Одессы осталась без воды — как работают бюветы
Сегодня, в понедельник, 3 ноября, часть жителей Одессы временно осталась без водоснабжения из-за ремонтных работ на нескольких участках городской сети. Работы выполняют коммунальные службы. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались следующие адреса:
- район Слободка.
Отключение до 15:00.
- ул. Детская,
- ул. Варненская,
- ул. Маршрутная.
Отключение до 19:00
- ул. Крымская, 72-84,
- ул. Семена Палия, 98-100,
- ул. Академика Заболотного, 28-52,
- ул. Владислава Бувалкина, 31, 41,
- ул. Керченская, 188,
- переулок Клубничный, 12-29,
- ул. Фонтанская дорога, 12-59,
- ул. Педагогическая, 16-46А.
Отключение до 20:00
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
