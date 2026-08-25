Частина Одеси залишилася без води: прорив труби в області

Пляшки з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

У Біляївці стався прорив водопровідної труби, через який у мережі з’явився великий витік води. Водночас ця аварія не вплинула на подачу води до Одеси. Тимчасові проблеми з тиском у кількох районах міста виникли через аварійне знеструмлення об’єктів водоканалу та заповітрювання системи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Інфоксводоканал".

Що відомо

У Біляївці стався прорив труби, через який утворився великий фонтан води. Відео з місця аварії поширюють у соцмережах, а користувачі пов’язують подію з можливими проблемами з водопостачанням Одеси. Однак водоканал спростував такий зв’язок. Вода до Одеси надходить у штатному режимі, а інфраструктура підприємства працює відповідно до технологічних нормативів.

Причина перебоїв

Тимчасові складнощі з водопостачанням і тиском в окремих районах Одеси виникли через аварійне знеструмлення об’єктів водоканалу. Через це відбулося заповітрювання водопровідної системи. Проблеми спостерігаються у районах колишнього Ленселища, Слобідки та Нової Слобідки. Фахівці вже регулюють мережу та працюють над відновленням стабільного тиску.

За прогнозом водоканалу, ситуація має покращитися протягом сьогоднішнього дня.

Де ще немає води

До 20:00 водопостачання також відсутнє:

вул. Давида Ойстраха, 12;

Ж/М Лузанівка;

вул. Південна дорога, 2-64.

Відключення світла

Раніше ДТЕК "Одеські електромережі" повідомляв, що 25 серпня з 08:00 до 20:00 енергетики проводитимуть терміновий ремонт обладнання. На час робіт частину клієнтів у Київському та Приморському районах Одеси й передмісті знеструмлять. У Київському та Хаджибейському районах також можливі короткочасні перерви в електропостачанні. Після завершення ремонту світло повертатимуть поступово.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі з середини серпня змінилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Тож у вересні для одеситів вода коштуватиме понад 30 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — більш ніж 24 грн.

Також Новини.LIVE писали, що на півдні Одещини через критичне маловоддя почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Воду до нього подають із Дунаю за допомогою насосної станції. Низький рівень води вже створює ризики не лише для екосистеми Придунав’я, а й для водозабезпечення населення та роботи аграрного сектору.