В Одесі немає води і світла — причини

В Одесі одразу кілька районів залишилися без води через аварію на енергомережах. Паралельно діють екстрені відключення світла після останніх атак.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал та ДТЕК.

Оновлено о 10:23.

Де набрати води

Локації, де стоять машини з технічною водою

Хаджибейський район:

вул. Академіка Корольова, 94

вул. Ярослава Мудрого, 19

вул. Наукова, 58/1

вул. Варненська, 15

вул. Академіка Філатова, 5/2

вул. Тираспольське шосе, 25

вул. Бугаївська, 44 (біля дитячого майданчика)

вул. Євгена Танцюри, 50

вул. Вадатурського, 71/1

вул. Філатова, 54

Приморський район:

вул. Педагогічна, 46а

вул. Французький бульвар, 12/3

вул. Мала Арнаутська, 5

вул. Фонтанська дорога, 73

Відсутність води в Одесі

У кількох районах Одеси виникли проблеми з водопостачанням через аварійне знеструмлення об’єктів водопровідної системи. Без води залишилися мешканці Київського, Приморського, Хаджибейського районів, а також частини Пересипського, зокрема житлового масиву Слобідка та Пересипу.

Причина полягає у відсутності електроенергії, необхідної для роботи насосних станцій. Через це подачу води тимчасово зупинили.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Після цього водопостачання мають поступово відновити. Орієнтовно це може статися протягом дня 15 лютого.

В Одесі немає світла

Одночасно в місті та області діють екстрені відключення світла. Вони застосовуються поза графіком через складну ситуацію в енергосистемі.

Зокрема, у частині Приморського району Одеси та в Одеському районі світло зникло через локальну аварію в мережі. Аварійні бригади вже працюють на місці.

Складною залишається ситуація зі світлом і в інших районах. Найбільше це відчувають мешканці Київського, Приморського та Хаджибейського районів.

Проблеми пов’язані, зокрема, з наслідками останніх російських атак по енергетичній інфраструктурі. Через пошкодження обладнання енергетикам доводиться перерозподіляти навантаження в мережі.

Нагадаємо, в Одесі пізно ввечері в суботу, 14 лютого лунали вибухи. Росіяни атакували місто та область ударними дронами.

Зокрема окупанти цілили по критичній інфраструктурі. У самому місті обійшлося без постраждалих, але пошкоджень уникнути не вдалося.