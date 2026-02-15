В Одессе нет воды и света - причины

Электрик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе сразу несколько районов остались без воды из-за аварии на энергосетях. Параллельно действуют экстренные отключения света после последних атак.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал и ДТЭК.

Обновлено в 10:23.

Где набрать воды

Локации, где стоят машины с технической водой

Хаджибейский район:

ул. Академика Королева, 94

ул. Ярослава Мудрого, 19

ул. Научная, 58/1

ул. Варненская, 15

ул. Академика Филатова, 5/2

ул. Тираспольское шоссе, 25

ул. Бугаевская, 44 (возле детской площадки)

ул. Евгения Танцюры, 50

ул. Вадатурского, 71/1

ул. Филатова, 54

Приморский район:

ул. Педагогическая, 46а

ул. Французский бульвар, 12/3

ул. Малая Арнаутская, 5

ул. Фонтанская дорога, 73

Отсутствие воды в Одессе

В нескольких районах Одессы возникли проблемы с водоснабжением из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы. Без воды остались жители Киевского, Приморского, Хаджибейского районов, а также части Пересыпского, в частности жилого массива Слободка и Пересыпи.

Причина заключается в отсутствии электроэнергии, необходимой для работы насосных станций. Из-за этого подачу воды временно остановили.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. После этого водоснабжение должны постепенно восстановить. Ориентировочно это может произойти в течение дня 15 февраля.

В Одессе нет света

Одновременно в городе и области действуют экстренные отключения света. Они применяются вне графика из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В частности, в части Приморского района Одессы и в Одесском районе свет исчез из-за локальной аварии в сети. Аварийные бригады уже работают на месте.

Сложной остается ситуация со светом и в других районах. Больше всего это ощущают жители Киевского, Приморского и Хаджибейского районов.

Проблемы связаны, в частности, с последствиями последних российских атак по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждения оборудования энергетикам приходится перераспределять нагрузку в сети.

Напомним, в Одессе поздно вечером в субботу, 14 февраля раздавались взрывы. Россияне атаковали город и область ударными дронами.

В частности оккупанты целились по критической инфраструктуре. В самом городе обошлось без пострадавших, но повреждений избежать не удалось.