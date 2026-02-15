В Одессе нет воды и света - причины

Часть Одессы осталась без воды и света — когда возобновят
В Одессе сразу несколько районов остались без воды из-за аварии на энергосетях. Параллельно действуют экстренные отключения света после последних атак.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал и ДТЭК.
Обновлено в 10:23.
Где набрать воды
Локации, где стоят машины с технической водой
Хаджибейский район:
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
- ул. Варненская, 15
- ул. Академика Филатова, 5/2
- ул. Тираспольское шоссе, 25
- ул. Бугаевская, 44 (возле детской площадки)
- ул. Евгения Танцюры, 50
- ул. Вадатурского, 71/1
- ул. Филатова, 54
Приморский район:
- ул. Педагогическая, 46а
- ул. Французский бульвар, 12/3
- ул. Малая Арнаутская, 5
- ул. Фонтанская дорога, 73
Отсутствие воды в Одессе
В нескольких районах Одессы возникли проблемы с водоснабжением из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы. Без воды остались жители Киевского, Приморского, Хаджибейского районов, а также части Пересыпского, в частности жилого массива Слободка и Пересыпи.
Причина заключается в отсутствии электроэнергии, необходимой для работы насосных станций. Из-за этого подачу воды временно остановили.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. После этого водоснабжение должны постепенно восстановить. Ориентировочно это может произойти в течение дня 15 февраля.
В Одессе нет света
Одновременно в городе и области действуют экстренные отключения света. Они применяются вне графика из-за сложной ситуации в энергосистеме.
В частности, в части Приморского района Одессы и в Одесском районе свет исчез из-за локальной аварии в сети. Аварийные бригады уже работают на месте.
Сложной остается ситуация со светом и в других районах. Больше всего это ощущают жители Киевского, Приморского и Хаджибейского районов.
Проблемы связаны, в частности, с последствиями последних российских атак по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждения оборудования энергетикам приходится перераспределять нагрузку в сети.
Напомним, в Одессе поздно вечером в субботу, 14 февраля раздавались взрывы. Россияне атаковали город и область ударными дронами.
В частности оккупанты целились по критической инфраструктуре. В самом городе обошлось без пострадавших, но повреждений избежать не удалось.
