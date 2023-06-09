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Частина Одеси залишиться без світла: перелік адрес

9 червня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишиться без світла: перелік адрес
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 9 червня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00

  • Академіка Філатова вул., 18, 20, 20/2, 20/3, 22, 
  • Космонавтів вул., 4, 6, 8, 10, 
  • Маршала Малиновського вул. 5, 9.

Де не буде світла до 17:00

  • Зелена гірка, 28, 
  • ОК Садиба 2020 вул.

Де не буде світла до 19:00

  • Академіка Панкратової вул. 1 -31А, 2-14, 
  • Володимира Хавкіна вул., 1-31, 
  • Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55, 
  • Миколаївська дорога вул., 219, 221.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків, лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

Крім того, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.

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