Часть Одессы останется без света: список адресов

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 9 июня, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Академика Филатова ул., 18, 20, 20/2, 20/3, 22,

Космонавтов ул., 4, 6, 8, 10,

Маршала Малиновского ул. 5, 9.

Где не будет света до 17:00

Зеленая горка, 28,

ОК Частный дом 2020 ул.

Где не будет света до 19:00

Академика Панкратовой ул. 1 -31А, 2-14,

Владимира Хавкина ул., 1-31,

Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,

Николаевская дорога ул., 219, 221.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.