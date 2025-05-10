Відключення води в Одесі 10 травня — адреси та час

Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 травня, в Одесі масштабні відключення водопостачання через проведення ремонтних робіт. Комунальники повідомили про обмеження одразу в кількох районах міста, тому без води залишаться як житлові будинки, так і підприємства. Всі заходи мають завершитися до вечора.

Про це у суботу, 10 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Варненська,

вул. Космонавтів,

вул. Євгена Танцюри,

вул. Інглезі,

вул. Тараса Кузьміна (парна сторона),

вул. Мечнікова (частково),

вул. 10-го квітня (частково).

Водоканал просить жителів заздалегідь зробити запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі зміни графіку відновлення водопостачання обіцяють оперативно повідомити.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі очікується відключення електроенергії на кількох вулицях. Також ми писали, що в Одесі завершується капітальний ремонт житлового будинку, який тричі зазнавав ударів від армії РФ.