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Частина Одеси залишиться без води — де й на скільки відключення

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Дата публікації: 10 травня 2025 12:45
Відключення води в Одесі 10 травня — адреси та час
Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 травня, в Одесі масштабні відключення водопостачання через проведення ремонтних робіт. Комунальники повідомили про обмеження одразу в кількох районах міста, тому без води залишаться як житлові будинки, так і підприємства. Всі заходи мають завершитися до вечора.

Про це у суботу, 10 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де в Одесі відключили воду

  • вул. Варненська,
  • вул. Космонавтів,
  • вул. Євгена Танцюри,
  • вул. Інглезі,
  • вул. Тараса Кузьміна (парна сторона),
  • вул. Мечнікова (частково),
  • вул. 10-го квітня (частково).

Водоканал просить жителів заздалегідь зробити запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі зміни графіку відновлення водопостачання обіцяють оперативно повідомити.

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі очікується відключення електроенергії на кількох вулицях. Також ми писали, що в Одесі завершується капітальний ремонт житлового будинку, який тричі зазнавав ударів від армії РФ

Одеса ремонт водопостачання вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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