Відключення води в Одесі 10 травня — адреси та час

Частина Одеси залишиться без води — де й на скільки відключення
Сьогодні, 10 травня, в Одесі масштабні відключення водопостачання через проведення ремонтних робіт. Комунальники повідомили про обмеження одразу в кількох районах міста, тому без води залишаться як житлові будинки, так і підприємства. Всі заходи мають завершитися до вечора.
Про це у суботу, 10 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де в Одесі відключили воду
- вул. Варненська,
- вул. Космонавтів,
- вул. Євгена Танцюри,
- вул. Інглезі,
- вул. Тараса Кузьміна (парна сторона),
- вул. Мечнікова (частково),
- вул. 10-го квітня (частково).
Водоканал просить жителів заздалегідь зробити запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі зміни графіку відновлення водопостачання обіцяють оперативно повідомити.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі очікується відключення електроенергії на кількох вулицях. Також ми писали, що в Одесі завершується капітальний ремонт житлового будинку, який тричі зазнавав ударів від армії РФ.
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