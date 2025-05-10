Отключение воды в Одессе 10 мая — адреса и время

Люди наполняют бутылки водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 10 мая, в Одессе масштабные отключения водоснабжения из-за проведения ремонтных работ. Коммунальщики сообщили об ограничениях сразу в нескольких районах города, поэтому без воды останутся как жилые дома, так и предприятия. Все мероприятия должны завершиться к вечеру.

Об этом в субботу, 10 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Варненская,

ул. Космонавтов,

ул. Евгения Танцюры,

ул. Инглези,

ул. Тараса Кузьмина (четная сторона),

ул. Мечникова (частично),

ул. 10-го апреля (частично).

Водоканал просит жителей заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае изменения графика восстановления водоснабжения обещают оперативно сообщить.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе ожидается отключение электроэнергии на нескольких улицах. Также мы писали, что в Одессе завершается капитальный ремонт жилого дома, который трижды подвергался ударам от армии РФ.