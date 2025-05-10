Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Часть Одессы останется без воды — где и на сколько отключения

Часть Одессы останется без воды — где и на сколько отключения

Ua en ru
Дата публикации 10 мая 2025 12:45
Отключение воды в Одессе 10 мая — адреса и время
Люди наполняют бутылки водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 10 мая, в Одессе масштабные отключения водоснабжения из-за проведения ремонтных работ. Коммунальщики сообщили об ограничениях сразу в нескольких районах города, поэтому без воды останутся как жилые дома, так и предприятия. Все мероприятия должны завершиться к вечеру.

Об этом в субботу, 10 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама
Читайте также:
Частина Одеси залишиться без води — де й на скільки відключення - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где в Одессе отключили воду

  • ул. Варненская,
  • ул. Космонавтов,
  • ул. Евгения Танцюры,
  • ул. Инглези,
  • ул. Тараса Кузьмина (четная сторона),
  • ул. Мечникова (частично),
  • ул. 10-го апреля (частично).

Водоканал просит жителей заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае изменения графика восстановления водоснабжения обещают оперативно сообщить.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе ожидается отключение электроэнергии на нескольких улицах. Также мы писали, что в Одессе завершается капитальный ремонт жилого дома, который трижды подвергался ударам от армии РФ.

Одесса ремонт водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /