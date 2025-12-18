В Одесі тимчасово закриють кілька бюветів

Люди біля бювету в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі тимчасово призупинять роботу частини бюветних комплексів. Фахівці будуть проводити планове технічне обслуговування обладнання. Обмеження триватимуть від кількох годин до кількох днів, залежно від локації. Містян просять врахувати це під час планування. Крім того, на декількох вулицях в будинках немає води.

Закриття бюветів

Із 15:00 18 грудня до 14:00 19 грудня не працюватимуть бюветні комплекси за двома адресами: на вулиці Добровольців (колишня Маршала Говорова) та у Михайлівському сквері. У цей період фахівці проводитимуть технічне обслуговування устаткування. Крім того, до 21 грудня залишатиметься зачиненим бювет на вулиці Просвіти, 1-Д. Він розташований у зеленій зоні біля Меморіалу героїчної оборони Одеси — 411-ї батареї. Там також тривають роботи з технічного обслуговування.

Після завершення робіт усі комплекси мають відновити роботу у звичному режимі. Одеситам радять заздалегідь подбати про запас питної води або скористатися іншими бюветами міста.

Відключення води

вул. Михайла Грушевського, 39А-47,

вул. С. Ядова, 63А.

Відключення до 16:00.

вул. Романтиків,

вул. С. Ядова, 16-22.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

