Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса та передмістя залишилось без води — адреси бюветів

Одеса та передмістя залишилось без води — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:39
Відключення води в Одесі 15 грудня: які адреси
Люди стоять у черзі до бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 грудня в Одесі та передмісті тимчасово припинять водопостачання. Це потрібно для ремонтних робіт енергетиків, через які знеструмлять частину об’єктів водоканалу. Термін відключення може змінюватися.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама
Читайте також:

Відключення води

У понеділок, 15 грудня, через ремонтні роботи на електромережах частина об’єктів водоканалу залишилася без живлення. Через це орієнтовно з 14:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання у кількох районах Одеси та низці населених пунктів області.

Без води тимчасово залишаться Приморський, Хаджибейський, Пересипський і Київський райони Одеси. Виняток — окремі житлові масиви, зокрема колишні "Ленселище", "Застава", "Більшовик" та "Слобідка". Також водопостачання припинять у Лиманці, Червоному хуторі, житлових масивах "Райдужний", "Совіньон 1–5", "Чорноморка", ЖКП "Таїрово". Крім того, без води залишаться Південне, Ілічанка, Корсунці, Красносілка, Світле, Олександрівка, Крижанівка, Ліски, Фонтанка, Вапнярка, Нова Дофінівка, Чорноморське, Григорівка, Нові Білярі, Візирка, Сичавка та інші населені пункти.

У водоканалі зазначають, що після завершення робіт і відновлення електропостачання подачу води відновлять. Час відключення є орієнтовним і залежить від перебігу ремонтів.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що через російськйи обстріл в ніч на 13 грудня в Одесі проблеми з водопостачанням. Також ми писали про те, що на Одещині поступово відновлюють подачу світла.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації