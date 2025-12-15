Відключення води в Одесі 15 грудня: які адреси

Люди стоять у черзі до бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 грудня в Одесі та передмісті тимчасово припинять водопостачання. Це потрібно для ремонтних робіт енергетиків, через які знеструмлять частину об’єктів водоканалу. Термін відключення може змінюватися.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення води

У понеділок, 15 грудня, через ремонтні роботи на електромережах частина об’єктів водоканалу залишилася без живлення. Через це орієнтовно з 14:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання у кількох районах Одеси та низці населених пунктів області.

Без води тимчасово залишаться Приморський, Хаджибейський, Пересипський і Київський райони Одеси. Виняток — окремі житлові масиви, зокрема колишні "Ленселище", "Застава", "Більшовик" та "Слобідка". Також водопостачання припинять у Лиманці, Червоному хуторі, житлових масивах "Райдужний", "Совіньон 1–5", "Чорноморка", ЖКП "Таїрово". Крім того, без води залишаться Південне, Ілічанка, Корсунці, Красносілка, Світле, Олександрівка, Крижанівка, Ліски, Фонтанка, Вапнярка, Нова Дофінівка, Чорноморське, Григорівка, Нові Білярі, Візирка, Сичавка та інші населені пункти.

У водоканалі зазначають, що після завершення робіт і відновлення електропостачання подачу води відновлять. Час відключення є орієнтовним і залежить від перебігу ремонтів.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що через російськйи обстріл в ніч на 13 грудня в Одесі проблеми з водопостачанням. Також ми писали про те, що на Одещині поступово відновлюють подачу світла.