Отключение воды в Одессе 15 декабря: какие адреса

Одесса и пригород остались без воды — адреса бюветов
Сегодня, 15 декабря в Одессе и пригороде временно прекратят водоснабжение. Это нужно для ремонтных работ энергетиков, из-за которых обесточат часть объектов водоканала. Срок отключения может меняться.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды
В понедельник, 15 декабря, из-за ремонтных работ на электросетях часть объектов водоканала осталась без питания. Из-за этого ориентировочно с 14:00 до 18:00 будет отсутствовать водоснабжение в нескольких районах Одессы и ряде населенных пунктов области.
Без воды временно останутся Приморский, Хаджибейский, Пересыпский и Киевский районы Одессы. Исключение — отдельные жилые массивы, в частности бывшие "Ленпоселок", "Застава", "Большевик" и "Слободка". Также водоснабжение прекратят в Лиманце, Красном хуторе, жилых массивах "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка", ЖКП "Таирово". Кроме того, без воды останутся Южное, Ильичанка, Корсунцы, Красноселка, Светлое, Александровка, Крыжановка, Лиски, Фонтанка, Вапнярка, Новая Дофиновка, Черноморское, Григорьевка, Новые Беляры, Визирка, Сычавка и другие населенные пункты.
В водоканале отмечают, что после завершения работ и восстановления электроснабжения подачу воды возобновят. Время отключения является ориентировочным и зависит от хода ремонтов.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали о том, что из-за российских обстрелов в ночь на 13 декабря в Одессе проблемы с водоснабжением. Также мы писали о том, что в Одесской области постепенно восстанавливают подачу света.
