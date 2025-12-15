Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса и пригород остались без воды — адреса бюветов

Одесса и пригород остались без воды — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:39
Отключение воды в Одессе 15 декабря: какие адреса
Люди стоят в очереди к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 15 декабря в Одессе и пригороде временно прекратят водоснабжение. Это нужно для ремонтных работ энергетиков, из-за которых обесточат часть объектов водоканала. Срок отключения может меняться.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама
Читайте также:

Отключение воды

В понедельник, 15 декабря, из-за ремонтных работ на электросетях часть объектов водоканала осталась без питания. Из-за этого ориентировочно с 14:00 до 18:00 будет отсутствовать водоснабжение в нескольких районах Одессы и ряде населенных пунктов области.

Без воды временно останутся Приморский, Хаджибейский, Пересыпский и Киевский районы Одессы. Исключение — отдельные жилые массивы, в частности бывшие "Ленпоселок", "Застава", "Большевик" и "Слободка". Также водоснабжение прекратят в Лиманце, Красном хуторе, жилых массивах "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка", ЖКП "Таирово". Кроме того, без воды останутся Южное, Ильичанка, Корсунцы, Красноселка, Светлое, Александровка, Крыжановка, Лиски, Фонтанка, Вапнярка, Новая Дофиновка, Черноморское, Григорьевка, Новые Беляры, Визирка, Сычавка и другие населенные пункты.

В водоканале отмечают, что после завершения работ и восстановления электроснабжения подачу воды возобновят. Время отключения является ориентировочным и зависит от хода ремонтов.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что из-за российских обстрелов в ночь на 13 декабря в Одессе проблемы с водоснабжением. Также мы писали о том, что в Одесской области постепенно восстанавливают подачу света.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации