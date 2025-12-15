Отключение воды в Одессе 15 декабря: какие адреса

Люди стоят в очереди к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 15 декабря в Одессе и пригороде временно прекратят водоснабжение. Это нужно для ремонтных работ энергетиков, из-за которых обесточат часть объектов водоканала. Срок отключения может меняться.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Отключение воды

В понедельник, 15 декабря, из-за ремонтных работ на электросетях часть объектов водоканала осталась без питания. Из-за этого ориентировочно с 14:00 до 18:00 будет отсутствовать водоснабжение в нескольких районах Одессы и ряде населенных пунктов области.

Без воды временно останутся Приморский, Хаджибейский, Пересыпский и Киевский районы Одессы. Исключение — отдельные жилые массивы, в частности бывшие "Ленпоселок", "Застава", "Большевик" и "Слободка". Также водоснабжение прекратят в Лиманце, Красном хуторе, жилых массивах "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка", ЖКП "Таирово". Кроме того, без воды останутся Южное, Ильичанка, Корсунцы, Красноселка, Светлое, Александровка, Крыжановка, Лиски, Фонтанка, Вапнярка, Новая Дофиновка, Черноморское, Григорьевка, Новые Беляры, Визирка, Сычавка и другие населенные пункты.

В водоканале отмечают, что после завершения работ и восстановления электроснабжения подачу воды возобновят. Время отключения является ориентировочным и зависит от хода ремонтов.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что из-за российских обстрелов в ночь на 13 декабря в Одессе проблемы с водоснабжением. Также мы писали о том, что в Одесской области постепенно восстанавливают подачу света.